Alba Caufapé, la estudiante con mejor nota de la selectividad en Lleida: "Me gusta pensar que ayudo a la gente"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Alba Caufapé es la estudiante que ha sacado mejor nota de la selectividad a la demarcación de Lleida con un 9,8. Aunque la alumna del instituto Samuel Gili i Gaya no tiene claro que quiere estudiar, ha asegurado que cursará un grado del ámbito de la salud como medicina o ingeniería biomédica. "Me gusta pensar que estoy haciendo alguna cosa para ayudar a la gente", ha dicho. Durante los últimos dos años, Caufapé ha compaginado los estudios de Bachillerato con las clases de música y chino. "Me gustan los idiomas y la música es mi pasión", ha explicado. La estudiante con la mejor nota de las PAU en Lleida ha asegurado que dedicarse a cosas que le hacen "feliz" ha sido "muy importante" para conseguir sus resultados.

"Estoy muy contenta y sorprendida", reconoció Caufapé, quien también dudó de la existencia de una fórmula mágica para conseguir el 9,8. Aparte de "mucho esfuerzo", ha destacado que también ha sido necesario dedicar algunos momentos a hacer cosas que le gustan como tocar la viola. "No puedes estar todo el día estudiando porque te obsesionas", ha dicho.

Asimismo, la estudiante apuntó que afrontó las PAU con "una buena base" fruto de los dos años de trabajo durante el Bachillerato. "Al terminar los exámenes finales en el instituto sólo repasé cosas difíciles e hice muchos exámenes de muestra", ha explicado.

Caufapé salía de una clase de música cuando sus amigas la alertaron por un mensaje en el teléfono móvil de que se habían publicado los resultados de la selectividad. "Mi padre y yo nos sentamos en un banco y él me dijo las notas una por una" ha recordado.

Aparte de prepararse para la selectividad, Caufapé también ha centrado parte de sus esfuerzos en alcanzar un grado profesional en el conservatorio de música Lleida. De hecho, ella misma reconoció que se ha planteado apostar por los estudios de música. "Es un mundo muy incierto", ha dicho. Por eso, finalmente se ha decantado por cursar estudios universitarios. En cualquier caso, aseguró que continuará vinculada al ámbito musical.