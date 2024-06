El informe que faltaba de Adif para el plan del polígono de Torreblanca es desfavorable

El informe del ente público Adif –responsable de las infraestructuras ferroviarias- sobre el plan director del futuro polígono de Torreblanca remitido al departamento de Territorio de la Generalitat no solo tiene como fecha de registro de salida el pasado 12 de febrero, sino que además es desfavorable. El escrito, al que ha tenido acceso este diario, argumenta este posicionamiento en dos aspectos. Uno es que en los planos de ordenación “no aparece adecuadamente representado el Sistema General Ferroviario”. El otro, que es necesario representar en el mismo “las limitaciones de la propiedad actualmente vigentes”, detallando al respecto que el actual redactado “puede generar confusiones interpretativas al trasladar limitaciones emanadas de la ley del Sector Ferroviario a espacios y zonas que actualmente no se hallan en su zona de influencia”. Además, añade que el informe que emitió en su día el ministerio de Transportes sobre la aprobación inicial del plan director indicaba de forma explícita “la obligatoriedad de solicitar autorización a Adif para la conexión de la terminal de mercancías propuesta a la red ferroviaria de interés general antes de continuar con la tramitación de este plan. No consta la existencia de dicha solicitud”.

Este informe es el que el alcalde, Fèlix Larrosa, denunció en el pleno del estado de la ciudad el pasado martes que Territorio tenía en un cajón desde el pasado 12 de febrero. Además, en el mismo consta que esta conselleria no le pidió el informe hasta finales de 2023. “En respuesta a su solicitud, recibida en fecha 15 de noviembre de 2023”, comienza indicando. El calendario inicial del proyecto del polígono de Torreblanca, presentado cuando ERC y Junts compartían el Govern, preveía que ya debía estar en obras en la primavera de 2023. Posteriormente, ya gobernando ERC en solitario, se anunció que el plan director sería aprobado definitivamente el pasado verano, y después en diciembre, pero aún está pendiente. Cabe recordar que Larrosa ya acusó a la Generalitat de demorar los trámites para desatascar el plan de la estación en mayo, al asegurar que recibieron un informe un año tarde.

La consellera dice que este escrito “no está al alcance” del departamento

La consellera de Territorio en funciones, Ester Capella, visitó ayer las obras de la nueva estación de autobuses, que se iniciaron hace unas semanas, y tuvo una tensa despedida con la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, precisamente por los informes que faltan para tramitar el polígono de Torreblanca. Al ser preguntada sobre lo que dijo el alcalde, Fèlix Larrosa, en el pleno del martes, de que la Generalitat tenía el informe de Adif en un cajón desde el 12 de febrero, Capella respondió que “quizás el alcalde tiene más información de Adif, pero que yo sepa este informe no está al alcance del departamento”. Posteriormente, un portavoz de Territorio señaló que el informe lo habían recibido “por donde no tocaba” y que, además del de Adif, falta uno de Carreteras y otro sobre impacto ambiental. La consellera pidió que “la presión que siempre hace [la Paeria] sobre la Generalitat la hicieran con la misma intensidad a los que muchas veces acaban cortocircuitando los proyectos en Catalunya, que en este caso siempre vienen del mismo sitio”, en alusión al Gobierno central, que dijo que “no es especialmente rápido en la elaboración de determinados informes. Si me preguntan por Adif y Renfe no hace falta que les diga nada, siempre esperando al último minuto y en el tiempo de descuento para que lleguen los informes y siempre llegan tarde”, zanjó Capella. Al acabar la visita, la consellera e Iglesias se despidieron dándose tensamente la mano durante unos segundos y la primera le reprochó a la teniente de alcalde que “si el alcalde pica, yo contestaré más fuerte, ya se lo puedes decir”.Desde la Paeria replicaron que, al margen de pedirlos a la Generalitat, el alcalde envió una carta al secretario de Transportes, José Antonio Santano, reclamando los informes que faltaban de Torreblanca después de que el departamento de Territorio les dijera que no lis tenían.Paralelamente, Capella visitó las obras de la nueva estación de buses de Tàrrega, que están al 35% de ejecución y acabarán durante la primavera de 2025, informa Laia Pedrós.