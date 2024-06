Piden búsqueda y captura para un acusado de maltrato

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicitó ayer a la Audiencia de Lleida que dicte una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión para un hombre acusado de maltratar y pegar reiteradamente a su pareja después de que no se presentara a juicio. El tribunal suspendió la vista oral por la incomparecencia del acusado y deberá decidir ahora si emite la orden que solicitaron tanto el Ministerio Público como la acusación particular para garantizar de esta forma su presencia en la vista oral ante la incomparecencia “injustificada”. En cambio, la letrada de la defensa pidió a las magistradas que no acordaran esta medida y que citaran nuevamente al acusado.

La Fiscalía solicita una condena de cinco años y medio de prisión por los delitos de violencia física y psíquica habitual, malos tratos en el ámbito familiar y lesiones. Los hechos habrían tenido lugar en Tremp. La mujer presentó denuncia en 2021 y relató que había sido maltratada física y psicológicamente durante años por su pareja. Al parecer, le pegaba, la tiraba al suelo e incluso llegó a romperle un diente. “Te voy a tirar por la ventana”, “no sirves para nada”, “asquerosa”, le habría dicho.