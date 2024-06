Agrede a un hombre con un cúter y un espray pimienta en el barrio de la Mariola de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo la madrugada de ayer en la Mariola a un hombre de 35 años acusado de agredir a otro con un cúter y un espray pimienta en el transcurso de una discusión porque supuestamente el primero no quería devolver una bicicleta. Fue arrestado como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca y apropiación indebida.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 2.00 horas cuando la Guardia Urbana fue alertada de un altercado en la calle Venus. A su llegado, los agentes se entrevistaron con los implicados. Uno presentaba un corte en una mano. Explicó que había sido agredido por un individuo al reclamarle una bici que no era suyo. Explicó que le había cortado en la mano con un cúter y que le había rociado con gas pimienta. Ante ello, los agentes procedieron a la detención del otro hombre como supuesto autor de la agresión. Además, le imputaron un delito de apropiación indebida. El corte que tenía la víctima no era de gravedad. El de la madrugada de ayer no es el primer incidente que se produce esta semana en esta calle. La Policía Local detuvo el lunes por la noche a dos hombres de 37 y 42 años acusados de protagonizar un altercado y agredir a los agentes. Los dos individuos fueron arrestados como presuntos autores de sendos delitos de atentado a los agentes de la autoridad y amenazas. Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.35 horas cuando una patrulla acudió a la calle Venus al ser requerida por la presencia de unas personas que estaban provocando molestias vecinales. Los agentes localizaron a tres sospechosos, de los que dos reaccionaron de forma violenta y tuvieron que ser reducidos. Ante ello, fueron arrestados.

Centro operativo policial en el barrio desde el 3 de junio

La Mariola dispone desde el 3 de junio de un centro operativo permanente de la Urbana. La Paeria lo puso en marcha ante la petición de los vecinos tras registrarse varios episodios violentos. Cuenta con dos agentes de proximidad por la mañana y por la tarde y a partir de las 19.00 horas hay ocho efectivos de la Unidad Polivalente Operativa todos los días hasta la madrugada. Además, el alcalde, Fèlix Larrosa, anunció el martes que el Barri Antic contará con otro centro a partir de septiembre.