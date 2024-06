El curso escolar termina con el reto de mejorar el nivel tras el varapalo de PISA

Los escolares dijeron ayer adiós a la aulas hasta el próximo 9 de septiembre con una jornada lúdica en los centros. El curso termina con el reto de mejorar el nivel tras las desastrosos resultados de Catalunya en el último informe PISA. Abogan por potenciar la cultura del esfuerzo, bajar ratios y distribuir a los alumnos con necesidades especiales.

El curso escolar terminó ayer con una jornada lúdica en la mayoría de los centros y de despedida de los alumnos, sobre todo de los de sexto de Primaria, que dicen adiós a la escuela y el próximo 9 de septiembre comenzarán el instituto. Estudiantes y docentes esperan las vacaciones de verano como agua de mayo y, a nivel docente, los centros afrontan el próximo curso con el reto de intentar mejorar el nivel, tras los malos resultados de Catalunya en el último informe PISA.

En este sentido se expresa el director del colegio Magí Morera. “El mayor reto es la mejora de resultados” porque “hemos dado un bajón muy grande”, indicó, y apostó por recuperar la cultura del esfuerzo y acabar con “pedagogías blandas”. “En las escuelas, si alguien no se comporta correctamente hemos de poder llamarle la atención y esta situación se ha de reconducir”, opina. Para aumentar el nivel educativo aboga por seguir reduciendo ratios y también por “tener mejores profesionales en las escuelas, no solo docentes, sino servicios de apoyo, psicólogos y sanitarios”. Además, subrayó la importancia de “incorporar valores de todas las culturas que vienen sin dejar nuestras tradiciones catalanas”.

El director del colegio Camps Elisis se muestra “de acuerdo” en la necesidad de mejorar resultados y la del Frederic Godàs apunta que “el valor del esfuerzo se ha perdido y si la constancia, la responsabilidad y las horas de trabajo no están, no se pueden hacer milagros con los resultados”. También reivindica “dar más valor a la labor de los maestros y las escuelas”. “Mientras se nos considere solo un lugar para ‘guardar’ a los niños, no iremos bien”, subraya.

Institutos de Secundaria como el Guindàvols también citan entre sus principales retos “mejorar los resultados académicos de ESO y Bachillerato” y otros, como el Josep Lladonosa, inciden en reclamar “una correcta diagnosis de los alumnos con necesidades especiales, para destinar los recursos a quien realmente los necesita”, en referencia a que en Lleida más del cuarenta por ciento del alumnado tiene acreditada esta condición por parte de Educación, tal como publicó ese diario.

El director de la escuela Magí Morera también coincide en destacar que “hay un porcentaje muy elevado en todos los centros y eso repercute, cuesta mucho tirar adelante”. Los docentes también solicitan poder reducir la burocracia y los trámites “que nos dificultan la tarea y podernos dedicar a dar clase cómodamente y sin angustias, es la clave”, como señala el director del Josep Lladonosa. La directora del Torre Vicens afirma que “el programa actual de gestión académica dificulta todo el proceso de evaluación”.