Solo quedan seis negocios abiertos del mercado de Ronda-Fleming

Dos carnicerías, una pescadería, una frutería, un bar y una mercería son los últimos negocios que quedan en el mercado de Ronda-Fleming, uno de los últimos equipamientos comerciales municipales en la ciudad y cuyo deficiente estado pide una reforma a gritos. Sin embargo, sus paradistas no quieren que sea a gran escala, sino por fases para no verse obligados a abandonar temporalmente el mercado, ya que, de lo contrario, es más que probable que nunca regresen.

“Lo llevamos diciendo desde hace años, lo que necesita el mercado es reacondicionar las paradas, que hagan la reforma por fases y nos concentren a todos los paradistas en una zona mientras se rehabilita la otra”, dice Josep Forcada, que regenta una de las dos carnicerías y tampoco ve necesario que entre una gran cadena para que haga de locomotora del recinto, como se hizo con el mercado de Cappont.

“Creo que los paradistas pueden hacer suficientemente atractivo el mercado, pero para ello se debe tener en unas mínimas condiciones, ofertar las paradas vacías y abrir el aparcamiento subterráneo, que lleva años clausurado por la Paeria”, añade Forcada, una opinión que suscriben el resto de paradistas.

Las trabajadoras de la Peixateria Soria critican que no se dé salida a las más de veinte paradas vacías del mercado. “Hace tiempo pedimos usar una para vender ostras y marisco, pero la Paeria lo rechazó y todavía no entendemos por qué, porque la gente sigue viniendo al mercado”, aseguran. En este sentido, destacan tener la suerte de contar “con una clientela fiel, pero cuando alguien que no conoce el mercado entra aquí por primera vez se da la vuelta por el estado en el que se encuentra. Hace falta una reforma, pero escalonada ,y abrir el aparcamiento”, añaden las dos pescaderas. Juana Arroyo, que lleva la mercería, lamenta “la falta de noticias” por parte de la Paeria sobre el futuro del mercado, pero avanza que ella no formará parte del mismo. “En unos meses me jubilo y cerraré, por lo que solo quedarán cinco paradas en el mercado”, concluye.

La Paeria quiere empezar las obras de remodelación a finales de año

La Paeria prevé licitar entre julio y septiembre el concurso público de gestión del mercado de Fleming con el objetivo de poder empezar obras de remodelación a finales de este año. Lo afirma el director adjunto del área de Promoción de la Ciudad, Miguel Luis Lapeña, que explica que “hemos hecho una consulta preliminar para escuchar a aquellas empresas gestoras que saben cómo funcionan los mercados para que ayuden a dar usos acordes al 2025 a un espacio que fue inaugurado hace 40 años”, y asegura que la reforma del mercado es un “proyecto prioritario de la concejalía” de Promoción de la Ciudad.

Tras haber recibido cuatro propuestas de explotación y de posibles usos, el ayuntamiento se plantea un modelo en que convivan tanto paradas de productos frescos como áreas de degustación. “Un espacio donde el comercio y la gastronomía se unan junto con espacios comunitarios de ocio familiar para que los visitantes vivan una experiencia y no solo vayan a comprar”, explica Lapeña.

El equipamiento deberá contemplar una parte de la superficie comercial en formato de paradas que será explotada directamente por el ayuntamiento, y el resto de la superficie será explotada por el adjudicatario de la concesión. Las paradas deberán ocupar al menos el 25% de la superficie y se priorizarán comerciantes que ofrezcan alimentos de proximidad, con énfasis con la marca Horta, y que ofrezcan exposiciones permanentes de sus productos.

También se contempla que el mercado pueda acoger establecimientos de restauración autónomos y espacios para espectáculos artísticos o espacios con exposiciones itinerantes de artistas locales. En lo que se refiere a los locales con salida al exterior, la reforma prevé habilitarles zona de terraza. El mercado originalmente tenía 28 paradas, pero los paradistas las han ido abandonando con los años porque actualmente el espacio es “poco sostenible y no adaptado a los modelos de distribución comercial”, hasta el punto que “algunos visitantes que no lo conocen entran y salen directamente” por el mal estado en el que está, apunta Lapeña.