550 obras en Lleida por 239 millones en cuatro meses

En la demarcación de Lleida se ejecutaron 550 obras en los cuatro primeros meses del año, por un importe total de 230 millones de euros, según el estudio “Análisis y evolución del sector de la construcción”, elaborado por la firma tecnológica de soluciones analíticas DoubleTrade. En el conjunto de Catalunya se registraron 4.060 obras por 3.870 millones, de manera que las ejecutadas en Lleida representan un 13,5% del global, así como el 5,9% del importe.

El informe no se limita a las viviendas, sino que contabiliza todo tipo de construcciones. Remarca que en todo el Estado en el primer cuatrimestre del año aumentó un 13% el volumen de obras ejecutadas y el presupuesto destinado se disparó un 39%. En concreto, fueron 20.843 obras por 43.694 millones, 12.483 más. Los territorios que lideraron este tipo de inversiones fueron Catalunya, Andalucía y la Comunidad Valenciana. La consultora no facilitó datos de Lleida de 2023 para hacer la comparativa. No obstante, el número de obras de la provincia es mayor que las de varias autonomías, aunque en la mayoría son de un importe más elevado, como es el caso de de La Rioja (209 obras por 100 millones), Cantabria (270, pero por 1.010 millones), Navarra (340, por 400), Murcia (530, aunque por 1.180 millones) y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (61, por 59).