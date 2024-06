Vales de 60 euros a partir de hoy para 39.562 alumnos de Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Govern empezará a distribuir hoy los vales de 60 euros para la compra de materal escolar a los alumnos de Primaria y, este año también a los de ESO, educación especial y de ciclos formativos de grado básico, de centros públicos y concertados. En la demarcación de Lleida, los recibirán 39.562 estudiantes y hasta 790.000 en toda Catalunya. Se trata de dos cheques de 30 euros que se distribuirán a través de correo postal y de la plataforma valescolar.cat, desde donde se podrán activar hasta el 30 de noviembre, indicó ayer la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. Se pueden gastar a la vez o por separado en 1.850 establecimientos adheridos a la iniciativa en toda Catalunya comprando elementos de escritura y papelería, libros de texto, literatura infantil y juvenil, diccionarios, pequeños instrumentos musicales, mochilas, estuches, juegos educativos, calculadoras, auriculares, teclados y ratones. Además, esta vez las familias también tendrán la opción de cederlos a los centros educativos para “reducir la aportación en concepto de material escolar”.

El curso pasado, en su primera edición, los vales fueron de 100 euros, solo para niños de Primaria y el 91,1% los utilizaron. En concreto, 424.838 estudiantes gastaron 849.619 vales (un 94,2% del total) por un importe de 42,3 millones. Los presupuestos de la Generalitat de este año contemplaban la extensión a Secundaria y que fueran de 70 euros, pero no al ser aprobadas las cuentas, el Govern decidió mantener la ampliación, pero reducir el importe de los cheques.La aFFaC (asociaciones federadas de familias de alumnos de Catalunya) ve esta medida “insuficiente y sin sentido” y lamenta que incluya “alumnado tanto de las escuelas públicas como de las privadas y concertadas y se distribuya sin considerar la renta familiar ni las diferencias en las cuotas de material que pagan las familias”. Remarca que al no estar dirigidas a las más vulnerables, “lejos de reducir las desigualdades económicas, las acentúa”. Cree que se trata de “un cheque de consumo que beneficia más a las grandes superficies comerciales” y pide destinar el dinero a los centros, para que no cobren cuotas de material.Por otra parte, seis de cada diez niños y adolescentes de familias con pocos recursos no harán actividades educativas este verano, según denunció la plataforma Educació 360. Calcula que dos semanas de ‘casal’ para ese colectivo costarían 44,5 millones.