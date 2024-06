“Lectura y escritura son claves”

“Cada político llega con vocación de fundador, de creador. Cada conseller de Educación quiere rehacer las cosas y a veces hemos tenido políticas que parecían dar buenos resultados, pero no se continúan. Los políticos van y vienen, pero los maestros son los verdaderos propietarios de la educación”. Es la opinión del prestigioso pedagogo Gregorio Luri, que ayer participó en la clausura del encuentro formativo del grado de Educación Primaria Dual de la Universitat de Lleida, al que asistieron profesores de la facultad, mentores de los centros formadores y los estudiantes que serán futuros maestros.

Luri aconsejó a los docentes “no copiar” prácticas pedagógicas. “Los otros países pueden hacer las cosas bien o mal, pero lo que nos interesa de verdad es lo que hacemos nosotros. Lo esencial son las prácticas reflexivas, evaluar y crear las nuestras”, afirmó, e instó a “no confundir lo nuevo con lo bueno”. Puso como ejemplo un colegio de Nueva York, que mejoró mucho el nivel aplicando, de manera adaptada, un método “de un colegio de monjas de los años 50”. Asimismo, incidió en que “la lectoescriptura es cada vez más básica, porque lo que no sabemos decir simplemente no lo conocemos”. “Ideas más o menos borrosas todos tenemos un montón, lo que importa es si sabemos expresarlas, argumentarlas. La lectura es esencial y a veces la escritura se presenta como el pariente pobre, cuando tiene una virtud de extraordinaria relevancia. No es solo un medio para transmitir ideas, sino para tener ideas, y estoy convencido de que este medio no tiene sustitutos”, subrayó. Dijo que tercero de Primaria es el curso clave porque “los niños pasan de aprender a leer a aprender leyendo” y para ello ve básico tener un vocabulario rico. También alertó de una normalización de la “percepción social de que las matemáticas y la física son difíciles” y avisó de la Inteligencia Artificial pueden generar información “sin criterio”. Pero pese a todo, animó a los docentes a “no desmotivarse” ante la situación actual de la educación.

Educación envía una lista de lecturas para Bachillerato

Educación ha enviado a los centros un documento de orientaciones sobre las lecturas de las materias comunes de catalán y castellano en Bachillerato. Estas indicaciones llegan tras la polémica por la supresión de las lecturas obligatorias comunes el próximo curso. Cada centro debe seleccionar un mínimo de dos obras, que los estudiantes deberán de leer enteras, y se trabajará la lectura guiada y compartida en el aula. Podrán incorporar también lecturas adicionales. En primero de Bachillerato plantea obras desde la edad media al último cuarto del siglo XIX y en segundo, desde entonces hasta el XXI. Los docentes podrán tener en cuenta el patrimonio literario de su territorio. Se recomienda seleccionare obras completas y fragmentos de géneros y temas diversos e incluir autoras, así como añadir contextualización histórica y cultural. En la lista para catalán figuran Canigó de Jacint Verdaguer, Antologia Poètica Caterina Albert, El cafè de la Granota de Jesús Moncada o Terra Baixa de Àngel Guimerà. Para castellano, desde Romancero gitano de Federico García Lorca a Como agua para chocolate de Laura Esquivel.