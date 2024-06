Avalan a una discapacitada que denunció haber sido violada 2 veces

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra y los psicólogos del Equipo de Atención a la Víctima del departamento de Justicia avalaron ayer ante la Audiencia de Lleida a una mujer de 53 años con una discapacidad psíquica del 65% que en agosto del año 2021 afirmó que había sido violada dos veces por el mismo hombre, que lo niega y que se enfrenta a una petición de doce años de prisión.

Los hechos habrían tenido lugar el 15 y el 28 de agosto de hace tres años. La primer violación se produjo supuestamente en una zona boscosa junto al camino de Rufea, cerca del río Segre y del instituto Joan Oró. La mujer, que declaró protegida por una mampara, afirmó que el acusado la llevó en contra de su voluntad hasta allí. “Me quería besar, pero yo no quería. Entonces me bajó los pantalones y me penetró. Después de eyacular se limpió con un pañuelo”, aseguró. Regresó al piso tutelado donde residía y explicó lo que le había ocurrido a un monitor de la fundación que le atendía en aquella época. Ante ello, una tutora la acompañó a los Mossos d’Esquadra para presentar la denuncia y al Arnau de Vilanova para ser atendida. El cabo de los Mossos que llevó la instrucción del caso explicó “hicimos que nos guiara por el recorrido que hizo con el hombre. Todo coincidía con lo que había dicho y en la zona boscosa nos señaló un pañuelo con el que el supuesto agresor se habría limpiado”. Los análisis determinaron que el trozo de tela contenía ADN del acusado y de la denunciante. En cuanto a la segunda agresión, los Mossos consiguieron una grabación en las que se los veía juntos por Rambla d’Aragó. Además, los policías hicieron una rueda de reconocimiento con imágenes de ocho sospechosos de un perfil similar. “Señaló a uno de ellos, que resultó que era el hombre del que habíamos obtenido el perfil genético en el pañuelo”. Por su parte, los psicólogos la describieron “como una mujer vulnerable, influenciable, limitada de análisis y que no ve situaciones de riesgo y no aprende de sus errores”. Asimismo, creen que su relato es creíble “y siempre ha mantenido la parte central, que había sido forzada”. En cuanto a su discapacidad, dijeron que se observaba a simple vista. El acusado fue el último en declarar, como solicitó su abogado. Aseguró que solo había tenido contacto un vez con ella, cuando fue a contratar servicios sexuales en la plaza Cervantes. “Me llevó a un edificio del barrio. Se desnudó y nos frotamos, eyaculé pero no la penetré. Me siguió y al final le di 18 euros”, afirmó. Preguntado sobre el hallazgo de su ADN en el pañuelo en la zona del río, afirmó que “fui bajando y acabé allí porque quería limpiarme”.