Investigadores del programa Ramón y Cajal de la UdL denuncian “discriminación salarial”

Diez investigadores de la Universitat de Lleida (UdL) del programa Ramón y Cajal del ministerio de Ciencia denuncian “agravio comparativo y discriminación salarial respecto a otras figuras postdoctorales de financiación interna de la UdL, personal de otras universidades españolas e investigadores Ramón y Cajal de otras universidades públicas catalanas”. Aseguran que se les excluye de los incrementos salariales dictados por el decreto ley 18/2022 y aplicados a todos los empleados en administraciones públicas y al resto de personal de la UdL, excepto a los postdoctorales de financión externa. Añaden que se les deniega complementos de antigüedad, lo que supone el no reconocimiento de la trayectoria académica previa en universidades estatales o europeas. Subrayan que “el convenio colectivo del personal docente e investigador de las universidades públicas catalanas, el estatuto de los trabajadores y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya reconoce el derecho de los investigadores postdoctorales de la UdL a los complementos de antigüedad” y que “las condiciones de las convocatorias Ramón y Cajal especifican que los complementos e incrementos salariales son conceptos financiables a cargo del centro receptor”.

También afirman que, pese a poder solicitar complementos salariales por méritos de investigación, en la UdL no se les reconoce ningún efecto, ni económico ni de currículum. Además, señalan que los investigadores Ramón y Cajal de reciente incorporación en la UdL reciben una mayor retribución que los de segundo, tercero, cuarto o quinto año, “hecho que no es tolerado en otras universidades”.Explican que las ayudas del ministerio para cofinanciar su salario son de 423.440,86 euros. Detallan que han captado 2.549.549 euros de 46 proyectos y contratos de investigación y trasferencia, dirigen 20 tesis y supervisan a investigadores postdoctorales. Y destacan que “el gasto para la UdL es mínimo, dada la elevada financiación externa, y a que no paga los más de 286.500 euros en complementos por antigüedad, que se sumarían a las cantidades de diferencia salarial con los investigadores de convocatorias anteriores a 2021, tramos de investigadores reconocidos e aumentos salariales de PDI desde 2022. Por todo ello, ven “de justicia” su reclamación del cumplimiento de los derechos laborales básicos y en igualdad respecto al resto del PDI laboral y remarcan que han recibido “negativas y silencio administrativo por parte de la UdL”.

El equipo de gobierno dice que espera una resolución judicial

El equipo de gobierno de la UdL afirmó que está “a la espera de la resolución de la vía judicial, actualmente en curso sobre la aplicación del incremento retributivo resultante de las leyes de presupuestos, que estos investigadores piden que sea de alpicación en los mismos términos que en otro personal docente e investigador de la universidad”. “Una vez sea conocido el dictamen judicial de este contencioso, se continuarán las conversaciones con este colectivo para llegar a una solución que permita resolver definitivamente el conflicto”, añadió. Recalcó que la finalidad del programa Ramón y Cajal es “promover la incorporación de personal investigador con una trayectoria desacada, que permita integrar en la universidad talento investigador de excelencia, que se incorpore a los grupos de investigación y permita, en un futuro, su incorporación como personal docente e investigador permanente en la UdL”.