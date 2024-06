Cierra la histórica Rué Peralta

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Pere Rué Peralta y Maite Palau suben hoy por última vez las persianas de su histórica joyería Rué Peralta tras más de 50 años ofreciendo joyas y complementos a clientes que en su mayoría han sido “de la comarca, muy fieles y muy agradecidos porque nos conocen desde siempre”, asegura el leridano. Él y su mujer han llevado el negocio, situado desde 1991 hasta 2010 en el número 45 de la calle Magdalena y a partir de 2010 en el número 32, junto con 3 trabajadoras. Pero los orígenes se remontan a la pequeña joyería que su tío abrió al mediados de los 60 en la Travessia del Carme. “Estuve ahí desde que tenía 15 años, mi tío me enseñó el oficio y descubrí que me gustaba porque vi que hacía felices a las personas”, recuerda. A principios de los 70, su padre abrió la primera tienda en Magdalena, y en 2006, Pere y Maite inauguraron una nueva joyería en Alfarràs que cerraron el año pasado. El matrimonio se jubila y cierra hoy su última tienda porque no han encontrado relevo.

Echando la vista atrás, el joyero explica que el sector ha evolucionado “porque las personas, sus gustos y la competencia han cambiado mucho”. Valora que los productos ahora se adaptan más a modas y explica que al principio solo se vendía oro y diamantes, y que poco a poco se introdujo la plata. “El oro tiene un valor estable, pero al alza siempre”, afirma. “Si en el mundo hay problemas sube de precio, y si lo usan las grandes multinacionales para especular supongo que también”, añade.Muchas compras en Rué Peralta son regalos, “más para el Día de la Madre que para el del Padre, del que no nos acordamos tanto”, afirma. En efecto, indica que la mayor parte de la clientela son mujeres. Aun así, “se continúan vendiendo bastantes relojes, que siempre son una buena solución de regalo para los hombres”, añade.Los propietarios han estado lanzando campañas en redes sociales, con la ayuda de sus hijos, para anunciar que hoy cierran la joyería. “Nos ha sorprendido mucho la respuesta y el sentimiento de los vecinos, varios han comprado la última joya de recuerdo”, concluye Rué.