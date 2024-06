Entidades denuncian que Lleida dificulta empadronarse

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

x Lleida x Lleida, Tàrrega, Tremp, Bellpuig y Agramunt forman parte de los 37 ayuntamientos que varias entidades denuncian que no estarían empadronando de “manera ágil” a todos los que lo solicitan. Entre las principales vulneraciones que señalan hay una falta de información y protocolos “poco claros” para solicitar el padrón. Afirman que muchos ayuntamientos no hacen públicos los circuitos que se deben seguir para poderse empadronar, ni los requisitos que se deben cumplir. Asimismo, afirman que gran parte de los 37 consistorios señalados aplican “arbitrariamente” estos criterios “en función de a quién atienden”. La Xarxa d’Entitats pel Padró 2024 también denuncia que los formularios de empadronamiento no contemplan todas las situaciones que se pueden encontrar las personas que lo solicitan y se encuentran en exclusión social.