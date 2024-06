Larrosa se compromete a mediar un posible traslado del nuevo crematorio de Magraners

El alcalde, Fèlix Larrosa, dijo ayer en el pleno municipal que el proyecto para construir un crematorio que la funeraria La Lleidatana prevé levantar en un solar muy cercano al cementerio y al barrio de Magraners “es legal porque tenemos un planeamiento antiquísimo, de 1999”, pero se comprometió a negociar una posible reubicación. Una promesa que hizo tras la intervención de la presidenta de la asociación de vecinos de Magraners, Pilar Sánchez, que rechaza este equipamiento, y pidió al gobierno municipal “remover cielo y tierra para negociar con La Lleidatana y, así, poder buscar una solución favorable para todas las partes”.

En su intervención, Sánchez recordó que Magraners “desde siempre vivimos rodeados de polígonos, torres de alta tensión, ruidos y olores que afectan a la calidad ambiental y limita el crecimiento del barrio” y que “ya tenemos dos crematorios [los del cementerio municipal] y no queremos cuatro más”. Lamentó que no haya ninguna normativa estatal o autonómica que limite la construcción de espacios de este tipo junto a zonas pobladas. “Sí, es legal, pero eso no quiere decir que sea ético, bueno y saludable para las personas”, dijo Sánchez, que remarcó que la funeraria “tiene todo el derecho a hacer el proyecto, pero los vecinos de Magraners también lo tenemos para pedir a los políticos que busquen una solución consensuada” para “un magnífico y necesario proyecto empresarial”. Acabó su intervención preguntándose si “¿Acaso Magraners no ha sufrido ya bastante? ¿Cómo se van a construir nuevos pisos con un crematorio delante? Nadie querrá vivir aquí, Magraners ya ha dicho basta”, zanjó Sánchez, que estuvo acompañada por una treintena de vecinos.Por su parte, Larrosa dijo que el plan general de la ciudad actual, que data de 1999, permite este tipo de construcciones, pero mostró su compromiso a buscar una solución. “Afrontamos el reto que nos plantean, hemos hablado y seguiremos hablando con el promotor y las demás administraciones. No dejaremos solos a los vecinos”, concluyó Larrosa. Cabe recordar que el pasado viernes más de cien personas se manifestaron en contra del crematorio en Magraners.

Clamor para proteger l’Horta y destinar más recursos a salud mental

En el pleno de ayer se vivió un hecho curioso y poco común, que fue la lectura de dos declaraciones institucionales: una para defender l’Horta de los parques solares y las líneas eléctricas y otra para la mejora de la salud mental de la ciudadanía. Dos declaraciones que contaron con el apoyo de todos los grupos y que fueron leídas de forma conjunta por los ediles de cada formación. La primera reclama al Estado que se usen las infraestructuras ya existentes en lugar de construir más líneas eléctricas y parques solares en l’Horta, así como cambiar la normativa para que sea obligatorio soterrar las líneas eléctricas que pasen por suelo urbano y un plan director para proteger los terrenos agrarios de parques solares y líneas eléctricas. Respecto a la segunda, pide desarrollar un plan de salud comunitaria que incluya todos los agentes implicados en salud mental, desarrollar un programa de prevención del sucidio, impulsar campañas específicas de promoción del deporte entre los jóvenes y reclamar a la Generalitat más fondos para tratar casos de esta índole.

Aprueban crear la mesa estratégica para atender a los vulnerables

Todos los grupos municipales salvo Vox y el Comú, que se abstuvieron, apoyaron ayer la creación de la mesa estratégica interdepantamental para la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad. Su creación era una de las principales las condiciones que puso Junts para dar su apoyo al cartapacio el año pasado y que “será un cambio de paradigma en la atención a las personas, ya que mejorará la coordinación de todas las concejalías implicadas en esta causa para ser más efectivos y optimizar recursos”, dijo el teniente de alcalde de Acción Social, Carlos Enjuanes. Por su parte, la edil de Junts Neus Caufapé celebró la puesta en marcha de la mesa y advirtió que “haremos el seguimiento oportuno del cumplimiernto de los objetivos iniciales de esta mesa, que debe ser transversal”. Por otro lado, se aprobó prorrogar el convenio con la Generalitat para mantener abiertos los centros de día de Magraners y Santa Clara y el pacto local contra la violencia machista. También prosperó la moción del PP que pedía revitalizar los bloques del Grup la Pau de Pardinyes, y la del Comú para fomentar la actividad agrária en l’Horta.