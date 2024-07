La Bordeta lleva esperando casi seis años que cubran su pista deportiva

En otoño de 2018 un temporal de viento y lluvia se llevó la cubierta de la pista deportiva del centro cívico de La Bordeta, que llevaba apenas tres meses instalada, y desde entonces los vecinos todavía esperan que se reponga. La asociación de vecinos lleva más de un lustro reclamando su instalación “de una vez por todas”, pero todavía no tiene noticias de cuándo pondrán la nueva cubierta. Según explicó ayer la presidenta vecinal, Mari Carme Guerrero, “hace unas semanas vinieron unos técnicos a revisar el estado de la pista y nos dijeron que pondrían un nuevo modelo de cubierta y que la previsión sería ponerse manos a la obra a partir de agosto, por lo que un año más no podremos contar con ella para las fiestas mayores del barrio, que son a finales de junio”. Guerrero dijo que la demora en poner la cubierta “ya es de muy mal gusto” y recordó que el alcalde, Fèlix Larrosa, “nos dijo hace meses que si en verano no teníamos la pista él mismo vendría a colocarla. ¡Así que aquí le esperamos con los brazos abiertos!”.

Cabe recordar que en 2021 el ayuntamiento llevó a los tribunales a las dos empresas que se encargaron de instalar la cubierta y les reclamó más de 50.000 euros por considerarlas responsables de su colapso. La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, dijo ayer que “una vez analizada y resuelta la situación jurídico-administrativa, que llevó más tiempo de lo previsto, se trabaja para rehacer el proyecto e iniciar los trabajos lo antes posible”. Añadió que en el anterior mandato “no se había actuado” para reponer la cubierta y que cuando entraron en el gobierno municipal hace un año “nos pusimos manos a la obra”.