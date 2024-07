Casi el 20% de los vecinos el Centro Histórico de Lleida viven en zonas de islas de calor

El barrio del Centro Histórico de Lleida se encuentra en una situación de riesgo significativo delante de las altas temperaturas, según el Informe de Sostenibilidad delante de Altas Temperaturas elaborado por Green Urban Data. Este informe, encargado por el Ayuntamiento de Lleida, tiene como objetivo evaluar la exposición de la población y de los equipamientos municipales a las temperaturas extremas, con la finalidad de mejorar las acciones y objetivos de los Planes de Adaptación al Cambio Climático del municipio.

Contexto climático y metodología: Lleida tiene un clima semiárido frío, caracterizado por inviernos húmedos y muy fríos y veranos cálidos. Les temperaturas pueden llegar a grados bajo cero en invierno y superar los 40 °C en verano. Estas condiciones climáticas hacen que la ciudad sea especialmente vulnerable a las olas de calor.

El informe utiliza datos históricos de temperaturas extremas recogidas por la estación meteorológica de Lleida (Aemet) y datos de satélite del satélite Aqua de la NASA. Además, se han procesado mapas de temperatura nocturna por analizar el efecto de la Isla de Calor Urbano (ICU) sobre el área urbana y periurbana.

Riesgo de isla de calor urbano: El análisis del efecto de la Isla de Calor Urbano se basa en datos del satélite Landsat 8 de la NASA, que permite obtener información detallada de la temperatura superficial terrestre. Estos datos se procesan por calcular el Índice de Variancia del Campo Térmico Urbano (UTFVI), que mide el impacto térmico de las diferentes subzonas urbanas.

Según el informe, el Centro Histórico presenta un nivel de riesgo “bajo” en términos del índice UTFVI, lo que significa que no se detecta un efecto significativo de Isla de Calor Urbano en esta zona. No obstante, eso no implica que los habitantes estén exentos de riesgo delante de las altas temperaturas.

Impacto sobre la población y equipamientos: El Centro Histórico tiene una población de 10.700 habitantes, de los cuales un 19% se encuentran en riesgo ante las altas temperaturas. Eso representa aproximadamente a 2.033 personas. Además, el barrio cuenta con un total de 285 equipamientos municipales, de los cuales 53 se consideran en riesgo alto.

Estos datos son preocupantes, ya que las altas temperaturas pueden tener efectos adversos sobre la salud, especialmente entre las personas más vulnerables, como los ancianos, los niños y aquellos con enfermedades crónicas. Los equipamientos municipales en riesgo incluyen centros educativos, instalaciones sanitarias y otros servicios esenciales, lo cual puede afectar a la capacidad de respuesta de la ciudad ante las olas de calor.

El informe concluye que es esencial implementar medidas de adaptación para reducir el impacto de las altas temperaturas sobre la población y los equipamientos municipales del Centro Histórico. Algunas recomendaciones incluyen la creación de refugios climáticos en espacios verdes, la mejora del aislamiento térmico de los edificios y la promoción de prácticas sostenibles que reduzcan el efecto de la Isla de Calor Urbano.