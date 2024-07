Estos son los nuevos nombres de calles de Lleida

Publicado por Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

Fèlix Larrosa hará la propuesta de nuevos nombres y modificaciones en 28 calles y plazas de la ciudad para incorporar al nomenclátor vías y calles que se han incorporado al trazado urbanístico de la ciudad o para revisar y actualizar algunos nombres del espacio público.

En primer lugar, se modificará Magraners en el nomenclátor oficial de Lleida por la forma genuina y correcta toponomásticamente, Els Mangraners. Donde figura este nombre, se solicitará el cambio con el fin de recoger el nombre correcto. Se ha establecido de conformidad con los informes del Institut d'Estudis Catalans y del informe favorable de la Comisionada para la Lengua del Ayuntamiento de Lleida. Afecta a: Calle de la Costa dels Mangraners, plaça de la Dona Treballadora dels Mangraners, plaça de la Mangrana, Barri dels Mangraners y Polígono Industrial Quatre Pilans – Mangraners.

En la zona de Torre Solé se han determinado los nombres de Francesc Simorra Agulló y Jaume Aldabó Sans, vinculados al sector empresarial de la ciudad, y de Carme Castro (1929-2012), primera y única trabajadora de la Comunidad de Regantes de los Canales de Urgell.

En la zona de Torre Salses también se concretan la calle Hostal del Garrut, ya que es la zona que se aproxima al antiguo Hostal del Garrut que supone el inicio del cementerio actual, y la calle de Torre Salses, para mantener el nombre de la torre que da nombre al origen a de la zona.

La avenida Torre Salses cambiaría el nombre por Gran Via dels Mangraners.

La carretera N-240 Lleida – Magraners y carretera N-240 Magraners – Tarragona pasaría a denominarse c/ de Antonio Águila Rodriguez.

En la zona de Parc de Gardeny, hay siete nuevos espacios: la plaça de les Ciències; la plaça de les Humanitats; la calle Teresa Rodrigo Añoro, científica leridana; calle Fra. Pere de Cartellà, que fue el primer maestro de la Comanda Templaria de Gardeny; Valentina Guarner, condenada en Lleida por brujería, quemada y descuartizada el año 1485; Elvira Godàs Vila, leridana maestra y pedagógica republicana que sufrió el exilio e hija también de Frederic Godàs y Victorina Vila, y calle de la Comanda de Gardeny,

En la plaza situada al final de la calle Vila Antònia con avenida del Segre: pl. Mercè Claverol Torm, empresaria y propietaria del antiguo Hotel la Canonja, situado en la calle del General Brito.

En Sucs, una calle por nombrar que se llamará c/ Fusteria mientras que en la zona de Villa Montcada, el músico leridano Ramon Bellmunt Saura dará nombre a una nueva vía. En la zona de los Camps Elisis se reubica la calle Gandesa y al lado del nuevo Colegio de Médicos en la Avda. Alcalde Rovira Roble, se ha decidido prolongar la calle Màrius Torres a un nuevo tramo, que le da continuidad.

Las escaleras de piedra de la pl. Sant Joan al c/ Canyeret, que actualmente no tienen nombre, pasarían a ser la c/ Tribunal de Coltellades, el primer tribunal de justicia de la ciudad de Lleida, privilegio real ya desde la época medieval.

Dos rotondas de la vía pública: en el cruce del c/ Camino de Picos y la Avda. de Victoriano Muñoz, se propone el nombre de Susanne Mornet, cofundadora de l'Aliance Française en Lleida, conjuntamente con Jaume Magre. Y a la rotonda del cruce entre la Avda. Príncipe de Viana y la Avda. Victoriano Muñoz, se la llamará plaza Teresa Guix, conocida como “la maseta” (18-16-1839), ejecutada en el garrote vil cerca de la media luna de Cappont.