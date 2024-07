Unos 150 aspirantes leridanos a ser maestros se examinan en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Aptitud Personal

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Unos 150 alumnos leridanos de Bachillerato y ciclos formativos que aspiran a ser maestros se examinaron ayer de la Prueba de Aptitud Personal (PAP) en su convocatoria extraordinaria, después de que un 43% de los más de 5.000 aspirantes catalanes la suspendieran en la convocatoria ordinaria del pasado 13 de abril. La prueba consiste en dos exámenes: uno evalúa las competencias comunicativas y el razonamiento crítico, y otro examina la competencia lógico-matemática.

Superar la PAP es necesario para ser admitido en los grados de Educación Infantil y Primaria de las universidades que integran el sistema catalán. Sin embargo, las privadas permiten matricularse a los alumnos que no la hayan superado. Deben examinarse, pero si no las aprueban antes de empezar el grado podrán superar la PAP durante los estudios. Es el ejemplo de Oriol, uno de los jóvenes que probó suerte ayer en el campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL). Explica que si no aprueba la PAP, empezará Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Vic (privada).La mayoría de alumnos ayer encontraron más fácil el examen de matemáticas que el de catalán, para el que suelen tener dificultades en el ejercicio de detectar faltas de ortografía en un texto y corregirlas. Algunos también explicaron que tuvieron que repasar cómo se hacen las divisiones para el examen de matemáticas, ya que no podían utilizar calculadora.La cualificación de la PAP es “apto” o “no apto”. La prueba se considera superada cuando la cualificación final, obtenida de la media entre los dos exámenes, es igual o superior a cinco sobre diez. Sin embargo, para poder hacer media es necesario sacar un 4 o más en cada examen. Una vez superada, la PAP tiene validez indefinida.Los estudiantes que superen el examen en la convocatoria de ayer podrán acreditar su resultado a partir de la convocatoria de septiembre de la preinscripción universitaria.