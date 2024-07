El Tribunal de Contractes paraliza la supresión del puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha decidido suspender de forma provisional la modificación del expediente de limpieza y de recogida de residuos de la ciudad, que iba a permitir poner fin al puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia, a la espera de pronunciarse definitivamente. Una medida cautelar que toma “sin perjuicio de la valoración sobre el fondo del asunto que pueda efectuar este Tribunal y sin que la adopción de esta medida comprometa el sentido final de la resolución” del caso. Este lo envió el propio ayuntamiento al tribunal después de que el Comú de Lleida presentara un recurso en contra de esta modificación, que fue aprobada en el pleno de marzo con una amplia mayoría.

En la resolución provisional, a la que ha tenido acceso este diario, se detalla que el recurso del Comú se presentó el 17 de abril a los servicios jurídicos de la Paeria, que lo elevaron al tribunal. En ese momento, el gobierno municipal decidió dejar en suspenso la reversión del puerta a puerta “por precaución” a la espera del fallo. Al tribunal le llegó el caso el 19 de junio y hasta el 10 de julio ha estado recibiendo documentación, entre la que figura la solicitud del ayuntamiento de desestimar el recurso y la no adopción de medidas cautelares al ser una decisión que tomó el pleno municipal. Por su parte, el Comú solicitó, entre otras medidas, suspender el procedimiento. En su resolución, el Tribunal de Contractes justifica paralizar la tramitación del caso como medida cautelar dado que “en caso de continuarse con el procedimiento de contratación, el riesgo de efectividad de la resolución del recurso de referencia y los perjuicios que podrían derivarse para la empresa [la ciudad en este caso] serían de difícil o imposible reparación”.

La recogida puerta a puerta se implementó en Pardinyes y Balàfia en marzo de 2021 por el gobierno tripartito de ERC, Junts y el Comú y su implementación estuvo acompañada de quejas tanto de los vecinos como de los grupos de la oposición. En marzo, el actual gobierno del PSC anunció que lo revertiría y volvería al modelo de islas de contenedores. Sin embargo, el Comú presentó recurso al considerar que su implantación no tuvo un seguimiendo adecuado y que su reversión “fue impulsada sin una justificación adecuada al no responder al interés general de la ciudadanía”. A su vez, la entidad ecologista Ipcena criticó al gobierno y dijo que no tenía “autoridad moral” para decidir acabar con el puerta a puerta.

Iglesias reafirma la ineficacia del modelo y Bergés lo defiende

La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, mostó ayer su “respeto absoluto a la decisión del tribunal”, pero lamentó que el recurso del Comú “a una decisión legitimada por el pleno municipal ponga palos a las ruedas a la retidada del puerta a puerta, que se ha demostrado claramente ineficaz en Pardinyes y Balàfia”. Iglesias recordó que fue el Comú quien implementó este sistema en esos barrios y avanzó que seguirán trabajando en la defensa del cambio de modelo “porque creemos que irá en beneficio de sus vecinos”. Por su parte, la edil del Comú, Laura Bergés, dijo que esta resolución “nos da la razón parcialmente” y que “si el tribunal ha solicitado más documentación a la Paeria es porque la que utilizó para hacer la modificación del expediente era incompleta”. Añadió que para ellos el puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia “no funcionó porque no hubo un seguimiento adecuado cuando se implementó”.