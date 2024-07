La residencia Joviar prevé llegar al 70% de habitaciones individuales

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El centro residencial Joviar tiene un plan urbanístico que prevé ampliar su primera planta y reorganizar sus espacios para ganar una nueva unidad, la quinta, que permitiría pasar del 28% actual al 70% de habitaciones individuales y reducir el número de usuarios en cada unidad, de los hasta 25 actuales a entre 15 y 18. La gerente del centro, Anna Rafel, afirma que el objetivo no es ampliar las plazas, que pasarán de 86 a 90, sino “mejorar la calidad asistencial” y dar más espacio a los residentes con nuevas zonas comunes con pequeñas cocinas, “como el recibidor o el comedor de su casa”, explica.

El proyecto está en fase de revisión en el portal de avaluación ambiental del departamento de Acción Climática, ya que la residencia se ubica en el Camí de Montcada, en l’Horta, y es suelo no urbanizable. “Tenemos que demostrar que las obras no suponen un impacto ambiental porque toda la ampliación es en vertical”, señala Rafel. Así, el plan está en información pública hasta el próximo 5 de agosto, cuando se determinará si hay que someterlo o no a un plan de evaluación. Rafel espera que pueda ver luz verde próximamente para que las obras puedan acabar el año que viene.

La reforma integral también proyecta un “huerto terapéutico” al lado del edificio “con vegetación autóctona y un recorrido para los usuarios y abierto a las entidades sociales de la zona”, explica Rafel. “Queremos fomentar el entorno natural y la convivencia de los residentes con los animales de compañía del centro”, añade la gerenta del complejo residencial. El autor del plan urbanístico es el arquitecto David Pàmpols.