La Fiscalía pide 6 años para la conductora que causó la muerte de 3 motoristas en Alfés

La Fiscalía de Lleida solicita una condena de seis años de prisión para la conductora que el 22 de septiembre de 2022 causó un accidente en el que fallecieron tres motoristas en la carretera C-12 en Alfés. Además, el Ministerio Público solicita que se la prohíba conducir durante nueve años al considerarla autora de tres delitos de homicidio por imprudencia grave con uso de vehículo a motor. Una de las familias de las víctimas, que ejerce la acusación particular y que está representada por el abogado Xavier Prats, eleva la petición de pena a los nueve años de cárcel y los 13 años y medio la prohibición de conducir. En cuanto a la indemnización, el Ministerio Público considera que se deben fijar tras la práctica de la prueba mientras que la acusación particular reclama 358.746 euros.

La Fiscalía mantiene, basándose en el minucioso informe de los Mossos d’Esquadra (ver desglose) que avanzó SEGRE, que la acusada “tomó con su mano derecha el vaso lleno de café con leche que había adquirido en una gasolinera dos kilómetros antes y que se encontraba depositado en la zona de la palanca del cambio, y bebió de él durante el tiempo suficiente para que, a causa del total incumplimiento de las obligaciones de mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción que dicha acción suponía, el vehículo se fuera desviando progresivamente del centro del carril por el que circulaba hacia la derecha sin que fuera capaz de advertir que abandonaba la vía”. A causa de lo anterior, “colisionó con el bordillo con uno de sus neumáticos, a causa de no mantener las dos manos en el volante, de no tener visión frontal de la vía y del resto de usuarios de la misma, y no estar prestando atención alguna a la conducción”. De esta forma, según la Fiscalía, giró hacia la izquierda, hubo una “súbita invasión” del carril izquierdo y el vehículo de la acusada “provocó una gran colisión frontal con dos de las motocicletas”. En el siniestro fallecieron un vecino de Lleida de 43 años, una vecina de Lleida de 34 y una vecina de Logroño de 44. Dos iban en una moto y otra víctima, en otra.

Los Mossos averiguaron que compró la bebida minutos antes

La Unidad de Investigación de Tráfico de Ponent averiguó que la conductora, de 59 años, adquirió unos diez minutos antes del accidente un café para llevar en el área de servicio que hay en Alfés y que, desde que lo recogió hasta que arrancó de nuevo, no hizo ningún tipo de ingesta, según las grabaciones de las cámaras de la gasolinera. En la inspección ocular del coche, hallaron un vaso de café aplastado por la parte superior, lo que “se produciría por los dedos de la mano de la conductora durante la salida de vía”. La tapa tenía restos de carmín. Por todo ello, consideran que hubo “una imprudencia grave comparable con la manipulación de un teléfono e incluso, ante la gravedad por los indicios localizados en la tapa del café (pintalabios), podría estar circulando bebiendo café”