El pleno de la Paeria de Lleida aprueba con carácter urgente los pliegues para licitar el nuevo contrato de jardinería

El pleno del Ayuntamiento de Lleida ha aprobado este viernes los pliegues de cláusulas para licitar el nuevo contrato de mantenimiento y limpieza de la jardinería de la ciudad. Se trata de un punto que se ha votado con carácter urgente para que el nuevo servicio entre en funcionamiento el antes posible. La teniente de alcalde, Begoña Iglesias (PSC), ha justificado esta urgencia por el "desgaste entre el equipo de gobierno y la empresa a cargo del servicio, con reiteradas órdenes no atendidas, procesos de sanción y la imposición de penalidades". En este sentido, ha denunciado "falta de mantenimiento" que ha provocado la muerte de árboles, entre otros. El nuevo contrato prevé aumentar el presupuesto y la plantilla, con varios técnicos del sector.

La teniente de alcalde socialista ha explicado que la empresa ya manifestó hace unos meses su voluntad de no continuar con el contrato, que data de 2016, y lo considera "antieconómico", ha dicho. Además, el "desgaste entre el ayuntamiento y la empresa hace casi imposible a estas alturas salir adelante con el contrato vigente, tras reiteradas órdenes no atendidas por parte de la adjudicataria, con procesos de sanción e imposición de penalidades ", añadió. "¿Cuántos árboles o plantas se nos deben morir por falta de mantenimiento? No podíamos esperar a someter el punto a votación en el pleno de septiembre. Teníamos que actuar deprisa y con contundencia", ha manifestado.

El nuevo contrato de jardinería contempla la división de la ciudad en dos lotes, así como un considerable aumento del presupuesto y también de personal. "Hemos incrementado la plantilla, puesto que era claramente insuficiente, y hemos profesionalizado el servicio, con técnicos titulados y encargados en cada sector", ha indicado Iglesias. "El aumento del número de trabajadores nos ha permitido ampliar también las frecuencias, esto es, cada espacio verde de la ciudad tendrá más personal a cargo y una mayor atención, por lo que el servicio mejorará considerablemente", ha dicho. También se implementará la limpieza en ambos márgenes del río en fines de semana o festivos.

Los grupos en la oposición, por su parte, han criticado las "formas" y las "prisas" con las que el equipo de gobierno del PSC ha tramitado este punto. También hicieron referencia a la "falta de personal" en el equipo encargado del servicio de jardinería y pidieron detallar los incumplimientos de la empresa en su servicio.

Sin embargo, el pliego de cláusulas para el nuevo contrato se ha aprobado con los votos a favor de PSC, Junts, PP, Vox y las abstenciones de ERC y el Comú.

El plenario ha aprobado también el pliego de cláusulas y el pliego de prescripciones para la gestión del Café del Teatre.

Apoyo al Hiopos Lleida

Por otra parte, la Paeria ha aprobado por unanimidad garantizar el apoyo para que el Hiopos Lleida juegue en la ACB. El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el club permitirá incrementar la aportación municipal al club para hacer posible su participación la próxima temporada en la máxima categoría del futbol estatal. Larrosa ha destacado el consenso unánime del consistorio para hacer posible este apoyo al club leridano y ha remarcado que la participación del Força Lleida en la ACB supone “una gran oportunidad” para la promoción de la ciudad, que impulsará “la marca Lleida a través del baloncesto”.

La propuesta aprobada contempla que la aportación de 180.000 euros prevista en el convenio firmada el año pasado se incrementa en 120.000 euros anuales durante tres años, hasta los 300.000 euros por temporada, siempre que el equipo se mantenga en la máxima categoría. Además, se ha incorporado una enmienda, a propuesta de los grupos de Junts per Catalunya y el Comú, a fin de que el convenio incluya también el trabajo que hace el club con el deporte femenino e inclusivo, que se mantendrá también durante la vigencia del convenio.

Paralelamente, la Paeria también trabaja en el acompañamiento en el club con las actuaciones para acondicionar el pabellón Barris Nord y ponerlo a punto para la nueva temporada.

En el ámbito deportivo, Larrosa también ha deseado al inicio del pleno, en nombre de toda la corporación, todo el apoyo de la ciudad a los y las atletas leridanos que participan a partir de hoy en los Juegos Olímpicos de Paris. “Todos han recibido una bandera de la ciudad que espero que luzcan con fuerza y que, a la vez, también les dé mucha fuerza”, ha afirmado el alcalde.

ERC pide el cese del jefe de gabinete de Larrosa por conflicto de intereses

ERC ha pedido al alcalde Fèlix Larrosa el cese de su jefe de gabinete, Xavier Batalla, por conflicto de intereses. Esquerra ha puesto sobre la mesa que Batalla ejerció simultáneamente como jefe de gabinete y socio de la sociedad Fútbol Base Lleida 2019 S.L. durante 108 días.