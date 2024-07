Acusan a una empresa de Cappont de estafar más de 300.000 euros

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el jueves a los dos socios de una empresa de Cappont acusados de estafar más de 300.000 euros a pequeños inversores. Hasta la fecha hay 14 denuncias pero sospechan que el fraude todavía podría ser mucho mayor. Los dos hombres, de 34 y 39 años, fueron arrestados como presuntos autores de un delito de estafa. Una de las víctimas habría perdido alrededor de 70.000 euros.

Abrieron la investigación hace unos meses después de recibir una serie de denuncias relacionadas con inversiones monetarias fallidas. Los denunciados era la empresa de los dos investigados, que se publicitaba como banca de inversión y que supuestamente actuaban como intermediarios de las inversiones. Concretamente, constan 14 denuncias en las que las víctimas explicaban que habían perdido todo el dinero invertido, cuando en el contrato suscrito constaba que las pérdidas nunca podían ser superiores al 15% del capital.La empresa denunciada ofrecía a sus clientes procesos de inversión de capital mediante asesores, actividad para la que no estaban autorizados a desarrollar al no constar registrada en la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV).Esta sociedad leridana actuó como intermediaria en la adquisición de participaciones con una empresa externa, con sede en Buenos Aires (Argentina), a cuyo director le consta una orden internacional de detención. Supuestamente, esta empresa externa, transformaba el dinero de los inversores en criptomonedas, que perdieron valor y no pudieron asumir la devolución del dinero reclamado por los inversores.Los investigadores calculan que actualmente la cantidad estafada supera los 300.000 euros, aunque no descartan que haya más víctimas. El de mayor importe sería de unos 70.000 euros y la mayoría de las víctimas, que serían pequeños ahorradores, destinaron unos 3.000 euros, según indicaron fuentes solventes. La investigación sigue abierta y los detenidos quedaron en libertad el mismo tras declarar en comisaría con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos. Ante la policía habrían declarado que ellos han sido los primeros estafados.