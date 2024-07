El pleno aprueba con amplia mayoría licitar el nuevo contrato del servicio de jardinería

El pleno del ayuntamiento aprobó ayer los pliegos de condiciones para licitar el nuevo contrato del servicio de jardinería de la ciudad con una amplia mayoría (21 votos a favor) y las abstenciones de ERC (5) y el Comú (1). Un contrato que doblará la inversión del actual (más de 14 millones), tendrá una duración de dos años con la opción de prorrogarlo otros tantos y entrará en vigor a partir del 1 de abril, de modo que se prorrogará el actual, que termina este octubre, hasta que acabe el proceso de licitación pública.

La teniente de alcalde Begoña Iglesias justificó la urgencia del trámite preguntando a los concejales: “¿se han fijado cómo está la ciudad?¿Cuántos árboles más tienen que morir por falta de mantenimiento?” También acusó a la actual concesionaria, la UTE Eulen-Biosca, de haber recibido “reiteradas órdenes de actuación sin atender”, de incumplir obligaciones y tener expedientes de sanción abiertos por su mal servicio. “No podemos seguir en esta situación, ahora incrementaremos las plantillas, profesionalizaremos el servicio y aumentaremos los turnos”, concluyó Iglesias.El jefe de la oposición en la Paeria, el popular Xavi Palau, pidió saber cuántos expedientes tiene la concesionaria y demandó “más control y orden en las licitaciones”. El portavoz de ERC, Juanjo Falcó, afeó al gobierno que “un contrato de 14 millones se tramite corriendo” y se abstuvo alegando que “la ciudad está por encima de su mal trabajo en trámites y contratación”. La líder de Junts, Violant Cervera, calificó de “muy lamentable” el estado de la jardinería y confía que a la licitación “se presenten empresas serias y especializadas”. Gloria Rico, de Vox, votó a favor “por interés ciudadano” y Laura Bergés, del Comú, se abstuvo por no ver justificada la urgencia y tras detectar “deficiencias importantes” en el pliego de condiciones.

Larrosa acusa al Lleida CF de incumplir las normas y ERC pide dimisiones

El alcalde, Fèlix Larrosa, acusó ayer al Lleida CF de incumplir la normativa municipal y no atender advertencias del ayuntamiento en lo que respecta a las obras para la renovación del césped del Camp d’Esports. Lo hizo a raíz de una pregunta de Vox sobre este tema, a lo que respondió que “cuando un club hace obras sin autorización de Patrimonio a pesar de estar advertidos desde octubre que hay un protocolo para esta cuestión que todos los clubes de Lleida están cumpliendo, lo que no podemos entender es la razón por la que el Lleida no sigue las normas”. Añadió que “cuando se levantó acta administrativa impidieron [el Lleida CF] la entrada a una instalación municipal a la Guardia Urbana, que es una fuerza del orden público”. “Las normas están para que las cumplamos todos”, concluyó Larrosa. Por otro lado, ERC reclamó la dimisión del jefe de gabinete del alcalde, Xavier Batalla, por un posible conflicto de intereses, ya que “durante 108 días” ostentó este cargo mientras era miembro de la sociedad Futbol Base Lleida 2019 SL, una empresa vinculada con el Atlètic Lleida y “que durante la temporada pasada financió al Badalona Futur CF”. El gobierno municipal respondió que el 1 de noviembre del año pasado se acordó que Batalla dejara de ser socio de esa entidad, acuerdo que se ratificó el día 29 de ese mismo mes, 9 días después de que fuera nombrado jefe de gabinete y durante ese período “no se tomó ninguna decisión relacionada con temas deportivos”. El gobierno afeó a ERC su “falta de ética política” y analizará “la intencionalidad de este ataque a la honorabilidad”.