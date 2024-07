La Urbana de Lleida lleva a cabo 106 controles de chipeo de perros en dos semanas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana ha llevado a cabo estas últimas dos semanas un total de 106 controles para verificar si los perros de la ciudad llevaban el chip obligatorio fijado por la ley estatal de bienestar animal y ha detectado a 6 propietarios no los tenían identificados. Este es el balance de la campaña intensiva específica que ha llevado a cabo la Urbana estas últimas dos semanas, en la que se informó a las 6 personas que no tenían chipeado a su perro que debían hacerlo en el plazo de una semana, ya que el incumplimiento de esta obligatoriedad es una infracción grave que puede comportar multas que van desde los 10.001 a los 50.000 euros. La implantación de este microchip debe hacerlo un veterinario y va asociado a la inscripción del animal en el Archivo de Identificación de Animales de Compañía (AIAC) que gestiona el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. En este sentido, no tener inscrito al animal en el registro supone una infracción grave que es sancionada con 450 euros.

Estos controles específicos de la Guardia Urbana forman parte de la campaña que inició el ayuntamiento hace meses para garantizar la protección de los animales, combatir su abandono y robo y velar por una tenencia responsable. Actualmente, en el registro municipal hay inscritos 22.760 animales, 18.531 perros y 3.966 gatos. Sobre estos últimos animales, además de chipearlos la ley también obliga a esterilizarlos quirúrgicamente antes de los seis meses de vida. La propia Paeria recordó que, según datos de la Fundació Affinity y la Universitat Autónoma de Barcelona, solo el 27,7% de los perros que llegan a los centros de acogida tienen chip.