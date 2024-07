El PP ya supera las 2.000 firmas para acabar con la “degradación” de barrios

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP ha recogido en menos de dos meses 2.021 firmas “para poner fin a la degradación de nuestros barrios” y espera llegar a las 4.000 a finales de noviembre o principios de diciembre. Así lo indicó ayer el jefe de la oposición, Xavier Palau, y precisó que desde e 4 de junio han instalado 8 carpas informativas sobre esta campaña en Balàfia, Cappont, Templers-Escorxador, Pardinyes, Auditori y Secà, y en septiembre prevén tres más en Pardinyes, Clot y La Bordeta. Palau remarcó que están en contra de habilitar espacios para personas sin hogar en la antigua escuela Balàfia, el convento de las Josefinas de la calla Acadèmia y el hotel de la estación de trenes, sin haber consultado antes a los vecinos. Por contra, propuso destinar a este fin pisos municipales y de la Generalitat repartidos por toda la ciudad y habilitar módulos para temporeros en l’Horta. “El modelo que el actual gobierno no quería para Pardinyes lo impulsa ahora en otras zonas de la ciudad”, indicó, y recordó que también dicen ‘no’ la apertura de oratorios musulmanes en Balàfia y Cappont.Exigió procesos de participación y no “tics autoritarios del alcalde” y cree que Lleida se ha convertido en “el Far West, una ciudad en la que reina la inseguridad, el incivismo, la degradación y la insalubridad”. Además, rechazó la “imposición” de una Zona de Bajas Emisiones.