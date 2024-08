Salud impulsa el aprendizaje de catalán en los grados sanitarios

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El conselleria de Salud presentó ayer el ‘Pla per per garantir el coneixement i l’ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026’, que tiene un presupuesto de 2 millones hasta 2026. Se enmarca en el Pacte Nacional per la Llengua, una de las 100 acciones que el Govern anunció al inicio de la legislatura y que tiene como objetivo que sea de uso normal en el sistema sanitario público de Catalunya. Incluye medidas como habilitar al departamento de Salud para que pueda emitir certificados de acreditación oficiales de los niveles de catalán para profesionales sanitarios y elaborar planes de gestión lingüística específicos en centros y territorios. También prevé facilitar el aprendizaje de catalán a los estudiantes de grados y másteres de ciencias de la salud que no dispongan de una acreditación del nivel y a los alumnos de ciclos de FP de este ámbito. Contempla, además, medidas para fomentar el conocimiento del catalán entre los profesionales sanitarios y el impulso del voluntariado por la lengua centrado en el sector sanitario.

Asimismo, plantea cuestiones para garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios del sistema sanitario, como revisar y mejorar los protocolos de comunicación o impulsar la elaboración de prospectos de medicamentos en catalán. También aboga por otras acciones como promover el lenguaje “llano, respetuoso e inclusivo” en las relaciones con los usuarios, así como velar por la accesibilidad lingüística de los servicios de salud para personas con discapacidad (el uso de la lengua de signos catalana). El plan apunta también la necesidad de impulsar el uso del aranés en el sistema sanitario.En el documento se indica también que Salud contempla la contratación de ocho profesionales que darán apoyo al despliegue de las actuaciones de formación de catalán para los profesionales sanitarios.

Vacunación de gripe y Covid a finales de septiembre

La campaña de vacunación de la gripe, que desde la temporada 2021-2022 coincide con la de la Covid-19, comenzará a partir de la última semana de septiembre, aunque la fecha podrá adaptarse en función de la disponibilidad de vacunas, informó ayer el ministerio de Sanidad, que recomienda la inmunización conjunta. Durante la campaña se priorizará la vacunación de embarazadas en cualquier trimestre de gestación, usuarios de residencias y otros centros de atención a la discapacidad, la población de 60 años o más y niños de entre 6 y 59 meses. Además, se recomienda al personal sanitario y sociosanitario, por la importancia estratégica que juega. También entran en esta categoría los trabajadores servicios públicos esenciales. Asimismo, se aconseja la vacunación a las personas con enfermedades crónicas o inmunideprimidas.