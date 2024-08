La intervención de un vecino fue clave para salvar al niño que se ahogaba en la piscina del Secà de Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La intervención de Josué, un vecino del Secà de 33 años, fue clave para salvar a un niño de cuatro años de morir ahogado el pasado domingo en las piscinas municipales del Secà de Sant Pere. La Paeria informó el lunes de que un socorrista reanimó al niño y que en la actuación también intervinieron el otro socorrista y el equipo de taquilleros de la piscina pero no hizo mención de la intervención crucial de este bañista .

“Estábamos con la familia y mi madre vio cómo una mujer estaba buscando a su hijo en la piscina. Acto seguido me di cuenta de que el niño estaba dentro del agua, flotaba, estaba bocabajo, sin que se moviera. Lo saqué del agua y me puse a chillar para llamar la atención de los socorristas, que no se habían percatado”, explicó ayer Josué, que se puso en contacto con este periódico. En este sentido, afirmó que “no quiero ninguna medalla ni polemizar con ello pero me sabe mal que no se haya explicado correctamente cómo ocurrió. Incluso la Guardia Urbana cogió mis datos cómo testigo. Al niño no solo le salvó el socorrista”.

Tras ser reanimado, el pequeño fue trasladado al hospital Arnau de Vilanova donde evolucionó positivamente. La alcaldesa accidental, Begoña Iglesias, y el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, felicitaron el lunes al socorrista que reanimó al menor.