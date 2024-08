El 40% de bares y restaurantes no reciclan bien los envases de vidrio

Entre el 40% y el 45% de los 1.032 bares y restaurantes de Lleida no reciclan bien sus envases de vidrio y la Paeria ha iniciado la campaña informativa ‘Ecovares’, junto con la entidad Ecovidrio y la Federación de Hostelería, para mejorar estas cifras y concienciar a los hosteleros que deben gestionar mejor sus residuos. La campaña se presentó ayer, pero ya está en marcha desde hace días y consiste en que un grupo de educadores medioambientales visita los locales para ver si reciclan correctamente el vidrio y les ofrecen un contenedor específico para depositar estos envases de forma gratuita. Si ven que no los recicla, se les enviará una nota informativa recordándoles que la ley estatal de 2022 les obliga a ello. Tras esta primera inspección, la campaña se centrará en los negocios que no reciclaban, que volverán a ser inspeccionados y se avisará a los que siguen sin hacerlo. La tercera y última fase de la campaña será la comprobación final y si se detectara que algún establecimiento sigue sin reciclar el vidrio, recibirá una última carta avisando que la Paeria podría multarlo si no empiezan a hacerlo. La campaña se prevé que dure hasta mediados de octubre y, una vez acabe, la Paeria multará a los locales que no reciclen bien con sanciones de dos mil euros.

El responsable de Ecovidrio, Víctor Luna, recordó que el año pasado analizaron 595 bares y restaurantes de la capital “y vimos que el 32% no reciclaba bien su vidrio”, confía en que este año logren que más del 70% de los negocios gestionen bien estos residuos y recordó que el 50% de los envases de vidrio de un solo uso lo genera el sector de la hostelería. Por su parte, la alcaldesa accidental, Begoña Iglesias, avanzó que modificarán la ordenanza para que no reciclar bien el vidrio pase de ser una sanción leve a grave. Añadió que mientras dure la campaña informativa no sancionarán, a la vez que recordó que “en Lleida tenemos desde hace años el servicio de recogida para grandes productores, por lo que animamos a todos, hosteleros y ciudadanía en general, a reciclar más y mejor”.