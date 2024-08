Investigar desde el corazón

Ainoa Felip i Berenguer, de 17 años y de Bell-lloc d’Urgell, es una de las leridanas que logró una nota más alta en la selectividad, un 9,70 en la fase general, y un 13,303 de media de acceso a la universidad. Estudió en el colegio Lestonnac y ha elegido cursar Medicina en la Pompeu Fabra. Ya en Bachillerato quedó patente su interés por las cuestiones relacionadas con la salud y la ciencia, ya que centró su trabajo de investigación en el cáncer, una enfermedad que vivió de cerca. “El motivo principal a la hora de hacer este trabajo fue por un amigo de la familia, Poldo, el diagnóstico del cual me motivó a querer entender y contribuir al conocimiento en la lucha contra esta enfermedad”, relata. Su trabajo, que redactó en inglés, se titula Reaveling the tumoural phenotype. Charactarization of toumoral and non-tumoural cell lines: Proteins as markers of their behavior, y fue premiado por la Universitat de Lleida. Detalla que su investigación “trata de entender el complejo papel de las proteínas en el cáncer, analizándolas en diferentes líneas celulares” y apunta que la distinción de la UdL, “después de las horas de lectura, aprendizaje y perfeccionamiento, me hizo sentir muy orgullosa y feliz”.

Se considera “muy motivada y ambiciosa” a la hora de marcarse objetivos, “organizada, responsable y autoexigente”, y subraya que desde pequeña le ha “fascinado” la ciencia, sobre todo las disciplinas relacionadas con el funcionamiento del cuerpo, el estudio de las enfermedades y los caminos para conocerlas mejor para encontrar curas. Añade que en Bachillerato vio claro que estudiar Medicina sería “una pasión más que una profesión” y apunta que su interés por la salud, la ciencia y la investigación creció durante la pandemia de Covid-19, “cuando comprendí la importancia de la investigación científica y médica para aportar soluciones a dificultades que nos ponen a prueba”. “Ver a los profesionales sanitarios por la televisión y las redes me impulsó a querer ser como ellos en el futuro”, señala. En este sentido, el año pasado obtuvo una beca del Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida para una estancia en este centro, “una experiencia única tanto académica como personalmente”, que reafirmó su vocación por la medicina. “No solo me permitió aprender a trabajar en un laboratorio con tecnologías punteras, sino que conocí a personas que me marcaron y ayudaron mucho”, recuerda la joven.Explica que combinó Bachillerato con los estudios de grado profesional de música en la especialidad de piano y violín y, además, se prepara para obtener el nivel de Proficiency de Inglés y el C1 de alemán. Pero recalca que es básico “equilibrar la vida personal y académica” con momentos de ocio y señala que le apasiona viajar. Asimismo, agradece el apoyo de su familia y de profesores y compañeros de Lestonnac, sin los que cree que no hubiera logrado su éxito académico.

Distinción para 52 alumnos de las comarcas de Lleida con un 9 o más

Un total de 52 alumnos leridanos con un 9 o más en la fase general de la selectividad recibirán una distinción de la Generalitat. Entre ellas, Alba Caufapé Betriu, que obtuvo la mejor calificación de Lleida, un 9,80, y Judit Feixa Molina la mejor del Pirineo. La primera cursará ahora Ingeniería Biomédica en la universidad de Barcelona y la segunda, Medicina en la Autònoma de Barcelona. Los centros con más estudiantes excelentes en la selectividad, según el departamento de Universidades, son el Episcopal y el Claver de Lleida y el Arrels II de Solsona, con cinco cada uno. El instituto Josep Lladonosa de Pardinyes tiene cuatro, y Gili i Gaya, Màrius Torres, Lestonnac y Joan Brudieu de La Seu d’Urgell, tres. Les siguen con dos Mater Salvatoris y Maristes de Lleida y el de El Pont de Suert. Con uno: los centros de la capital Institució Lleida, Manuel de Montsuar, Caparrella, Torre Vicens y Mirasan, y los centros Ciutat de Balaguer y Vedruna de Balaguer; Francesc Ribalta de Solsona; Alfons Costafreda, Manuel de Pedrolo y Vedruna de Tàrrega; Hug Roger III de Sort; Antoni Torroja de Cervera; Canigó de Amacelles y Joan Solà de Torrefarrera.