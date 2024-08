“Pasamos mucho miedo, todo estaba lleno de humo y estuvimos 3 horas en el balcón”

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Nueve personas, entre ellas una menor, tuvieron que ser trasladadas ayer de madrugada al hospital Arnau de Vilanova de Lleida por intoxicación de humo tras un incendio en un bloque de viviendas de la calle Albareda de Llívia. Todas ellas fueron evacuadas en estado menos grave y fueron dadas de alta horas después. Los Bomberos de la Generalitat, que activaron tres dotaciones, recibieron a la 01.07 horas el aviso de que se había producido un incendio en el cuarto de contadores de este edificio, donde hay algunas viviendas okupadas. Todo apunta a que el fuego se originó por una manipulación del cuadro eléctrico, lo que provocó una sobrecarga. El incendio causó una gran humareda negro que afectó todo el inmueble, por lo que se pidió a los vecinos que se confinaran en los balcones hasta que fueron rescatados con el camión autoescalera. Al lugar también acudieron seis patrullas de la Urbana y tres de los Mossos, así como tres ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Una de las familias afectadas relató a este diario que “estábamos a punto de ir a dormir cuando empezamos a oír gritos. Salimos al pasillo a ver qué pasaba y fue entonces cuando vimos que estaba todo lleno de humo. Despertamos a los niños, cogimos toallas mojadas para tapar las ranuras de las puertas y salimos todos al balcón. Estuvimos allí desde la una de la madrugada hasta las cuatro. Fue horrible, pasamos mucho miedo. Todo el piso ha quedado afectado por el humo y una familiar nos ha ofrecido su casa durante unos días”. Otra vecina, Naiara, acababa de llegar del hospital junto a su pareja y su hija pequeña cuando explicó que “notamos el olor a quemado y poco después empezó a entrar humo. Nos asustamos muchísimo porque pasó todo muy rápido y al principio tampoco sabes como reaccionar. Esperamos en el balcón hasta que los bomberos apagaron el fuego. Mi pareja y mi hija inhalaron humo pero yo fui la peor parada, con náuseas y mareos. Hemos pasado la noche en el hospital pero por suerte nos han dado el alta y ha salido bien. Ahora a ver qué pasa con el edificio”. Por su parte, el alcalde accidental, Carlos Enjuanes, que ayer al mediodía se desplazó a Llívia, dijo que hasta entonces no había sido necesario realojar a ninguna de las veinte familias del edificio, aunque aseguró que se hará un seguimiento por parte de los servicios sociales. El inmueble ha quedado sin luz ni agua y prevén que se restablezca antes del lunes. La estructura no resultó afectada.

“Ahora está todo destrozado, nos hemos quedado sin luz ni agua”

Núria es una de las inquilinas del inmueble que ayer vivió un suceso que, según explica, “podría haber acabado mal”. “Estaba viendo una película y oí unas explosiones que pensé que venían del ascensor. Se cortó la luz y, cuando salí al pasillo, una vecina me dijo que había un incendio. Rápidamente me metí en casa, apagué los diferenciales y puse una toalla bajo la puerta para intentar que no entrara el humo. Se oían muchas explosiones y nos asustamos muchísimo. Ahora está todo destrozado. No tenemos luz ni agua y la situación es bastante compleja, pero entre todos y con la ayuda del ayuntamiento veremos qué podremos hacer”, asegura.