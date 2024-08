Los vecinos que denuncian que los trenes de alta velocidad agrietan edificios ya son 180

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los vecinos de al menos dos torres de Artesa de Lleida próximas a la vía de tren de alta velocidad también tienen grietas en sus casas, igual que los de l’Horta que viven más cerca del bypass ferroviario. La alcaldesa de este municipio, Mariona Rebull, explicó ayer que el ayuntamiento hizo un llamamiento para conocer cuántos afectados hay en el pueblo, así como que se han reunido con ellos y “los ayudaremos en todo lo posible”, aseguró. Las dos familias damnificadas de Artesa de Lleida se unirán a las de l’Horta en una reunión que tendrá lugar el próximo 4 de septiembre en el local de Serrallarga. “Entre casas y almacenes sumamos más de 180 afectados, ya nos hemos puesto en manos de abogados y crearemos una plataforma”, explica la presidenta de la asociación de vecinos del Camí de la Mariola, Marina Pifarré.

Los vecinos han costeado un estudio de 4.000 euros para medir las vibraciones que generan los convoyes y comprobar si su paso es causante de las fisuras en las paredes de las casas. Jesús Oriol, ingeniero de Acústics Ambient –la empresa que ha llevado a cabo el estudio– explicó en abril que las grietas de al menos 52 casas de l’Horta tendrían una “relación directa” con el paso de los trenes por la vía. “La investigación ya está acabada, y ha quedado demostrado que las grietas son culpa de la elevada velocidad con la que los trenes cruzan el bypass, por lo que solo pedimos que la reduzcan”, afirma Pifarré.Las primeras denuncias por este motivo tuvieron lugar el pasado octubre, cuando una quincena de afectados explicaron a este diario que sus paredes se agrietan desde finales de 2022, cuando los trenes de alta velocidad de la compañía italiana Iryo empezaron a operar en el trayecto Barcelona-Madrid, pasando por el bypass de l’Horta ya que no paran en Lleida. Los vecinos aseguran que antes de la liberalización del sector ferroviario, cuando solo pasaban AVE, no había problemas.Por su parte, El Administrador público de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) anunció en febrero que mediría el ruido y vibraciones de los trenes durante 24 horas en 9 viviendas de l’Horta de Lleida.

Un Ouigo, parado más media hora en el ‘bypass’ al caerse una pieza

Un tren de la compañía francesa Ouigo sufrió una avería durante la noche del martes por la que tuvo que quedarse parado 38 minutos en el bypass de l’Horta, la “variante” que utilizan los trenes de la línea Barcelona-Madrid que no hacen parada en Lleida. Concretamente, ocurrió entre las partidas del Camí de la Mariola y Empresseguera. Pese a que vecinos explicaron que un jabalí habría podido cruzar la vía y chocar con el convoy, tanto Adif como los Bomberos de la Generalitat confirmaron que no se encontró ningún animal en los alrededores ni ningún objeto que hubiera podido impactar con el tren.El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) explicó que se trató de una incidencia técnica del tren, y no de la infraestructura. El convoy se quedó parado sobre las 22.00 horas del martes y pudo retomar su trayecto tras una pequeña interrupción adicional de 10 minutos para hacer un reconocimiento y comprobar que podía seguir su camino. La incidencia fue mínima y se saldó con retrasos en los próximos tres trenes que pasaron por Lleida: uno se retrasó 15 minutos, otro 12 y el último se demoró 5 minutos. Asimismo, Adif explicó que técnicos de mantenimiento del Administrador público retiraron restos de la pieza a las 3 de la mañana, cuando no había circulación de trenes por la línea de alta velocidad.Los Bomberos detallaron que recibieron el aviso a las 21:58 horas y destinaron una dotación al ser avisados de que el tren habría podido arrollar algún objeto o animal, pese a que el conductor no había visto nada. Señalaron que la pieza que saltó fue la cuña delantera y que la buscaron, pero no encontraron nada.No obstante, vecinos de la zona se quejaron de que ayer pasaban más trenes de los habituales, lo que atribuyeron a este incidente.