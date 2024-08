Obligan a un banco a cubrir los 50.600 € que una pareja perdió al sufrir una ciberestafa

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Las ciberestafas están al orden del día y son un tipo de delito que no para de crecer. Los delincuentes adoptan diferentes formas para lograr engañar a las víctimas. Es lo que le pasó a una pareja leridana, a la que infectaron su teléfono móvil a través del “smishing” y le robaron más de 50.600 euros de su cuenta bancaria. El banco se negó a devolverles este dinero al considerar que habían cometido una negligencia grave. Ahora, la Audiencia de Lleida obliga al banco a retornar esta cantidad y recuerda que “criminalizar a la víctima por dejarse engañar (...) puede llevar al absurdo de descriminalizar estas estafas”.

De esta forma, el tribunal confirma la sentencia dictada por el Juzgado por el Juzgado de Primera Instacia 1 de Lleida y rechaza el recurso presentado por la entidad bancaria Ibercaja, que deberá pagar a la pareja, una vez la sentencia sea firme, 50.660 euros. En el fallo, el ponente de la Audiencia Provincial declara probado que el cliente fue víctima de una estafa de “smishing”, que se trata de un ciberataque a través de SMS. En estos fraudes, explica, los ciberdelincuentes envían mensajes de texto engañosos para inducir a las víctimas a compartir información personal o financiera, hacer clic en enlaces malintenciados o descargar software o aplicaciones dañinas. Asimismo, añade que estos mensajes engañosos suelen parecer proceder de fuentes fiables y utilizan tácticas de ingeniería social para crear una sensación de urgencia, curiosidad o miedo con el fin de manipular al destinatario para que haga una acción no deseada. En la sentencia, la Audiencia también recuerda que la jurisprudencia es unánime a la hora de sentenciar que el banco debe reembolsar las cantidades sustraídas a su cliente y que la única excepción es que este haya cometido una negligencia grave que le haga responsable. Sin embargo, en este caso considera que no se ha acreditado que existiera esta negligencia.Así, relata que a la víctima le llegó un mensaje sobre una empresa de paquetería y que se descargó un enlace con el que, sin saberlo, se instaló en su teléfono un virus. El fallo también destaca otros elementos que deberían haber llevado al banco a sospechar de la operación, como que la transferencia de dinero se hizo pasadas las diez de la noche, hora poco habitual en este cliente, o la cantidad, también infrecuente en su caso. Asimismo, se utilizó una IP nunca usada para hacer la conexión al teléfono y ubicada en Madrid. Por todo ello, considera que no hay negligencia que haga responsable al cliente y señala que el banco debe devolver el dinero estafado.

Más de 1.600 denuncias por estafas en tres meses en Lleida

Según el último balance de criminalidad publicado por el ministerio del Interior, la ciberdelincuencia representa el 21,6% del total de hechos delictivos investigados en la provincia en los tres primeros meses de este año. Entre enero y marzo se denunciaron ante los diferentes cuerpos policiales 1.188 estafas bancarias en las comarcas leridanas, un 9,1% más respecto al mismo periodo del año pasado. En el primer trimestre, los Mossos registraron 1.623 denuncias por estafas en Ponent y el Pirineo, lo que supone un 17,35% más que el primer trimestre de 2022. Estos delitos representan el 24,6% del total que acabaron en conocimiento de la Policía catalana en la provincia.