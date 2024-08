Vecinos de Ciutat Jardí recurren ante el juez la licencia de apertura de un bar restaurante

Vecinos de Ciutat Jardí han presentado un recurso contencioso administrativo contra la licencia que concedió la Paeria autorizando el funcionamiento del bar restaurante de comida asiática situado en los bajos del nuevo hotel B&B, casi enfrente del hospital Arnau de Vilanova y encima del supermercado de Mercadona. Han decidido acudir a los tribunales al considerar que el permiso incurre en un fraude de ley al dar por buena la tesis de la promotora de que la actividad de este establecimiento está directamente vinculada al hotel, y aseguran que en ningún caso es así. Señalan que, aunque haya un acceso entre ambos, tiene todos los servicios para funcionar de forma independiente del hotel, que abrió el pasado septiembre, y que este cuenta además con su propia cafetería, lo que evidencia que no necesita el restaurante. Los vecinos siempre han mantenido, y vuelven a subrayarlo en su recurso, que el Plan General Municipal no permite los usos de bar o restaurante en esta zona de Ciutat Jardí, ni tampoco el Plan de Mejora Urbana que regula este sector del barrio, por lo que la licencia municipal vulnera la normativa urbanística vigente. Hace casi un año, el ayuntamiento denegó el permiso para poner en marcha este establecimiento después de que técnicos municipales hicieran un informe en el que concluían que era independiente del hotel, entre otras cosas porque tenía un acceso propio, también un cartel con su nombre, que su oferta era de comida asiática y que el hotel no ofrecía servicio de restaurante, sino solo desayunos en un espacio diferente. Sin embargo, la propietaria del edificio, Alimentpecuar SL, presentó entonces alegaciones en las que afirmaba que la actividad del restaurante y del hotel “están plenamente relacionadas y existe una clara dependencia la una de la otra”, y que la primera es “una actividad puramente complementaria al establecimiento hotelero”. La Paeria las estimó y el pasado mes de febrero otorgó la licencia, lo que ha llevado a los vecinos a ir por la vía judicial.

Ayer, un portavoz del ayuntamiento reiteró que la licencia se otorgó “una vez se dio cumplimiento a un requerimiento para hicieran unas modificaciones para que el proyecto se adaptara a la normativa municipal”, y precisó que “la licencia hotelera la da la Generalitat, con audiencia al ayuntamiento”. Añadió que a partir de esta base, “los vecinos de la calle Germanies están plenamente legitimados para presentar el recurso” y que la Paeria “seguirá los trámites correspondientes y lo contestará”.