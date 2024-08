La Urbana ha impuesto más de 550 multas a conductores de patinetes eléctricos este año

La Guardia Urbana ha impuesto en lo que va de año una media de más de dos multas al día a conductores de patinetes eléctricos (vehículos de movilidad personal, VMP). En total, 554 desde enero hasta mediados de agosto, de las cuales más de la mitad (290) son por no llevar el casco, que la ordenanza marca como obligatorio. Le siguen las sanciones por circular por la acera, zonas peatonales u otros espacios prohibidos (81) y por ir dos personas en el mismo patinete (45). Entre enero y abril hubo 208, mientras que en el mismo período de 2023 fueron cerca de 300.

Pese a constatarse cierta tendencia a la baja respecto a 2023, la cantidad de sanciones de este año ha subido casi cada mes con respecto al anterior: la policía local multó a 23 conductores en enero, 40 en febrero, 56 en marzo y 89 en abril. En mayo fueron un poco menos, 77. Finalmente, junio y julio fueron los meses que acumularon más sanciones, con 127 y 105, respectivamente. Hasta mediados de agosto han impuesto 37 multas.La edil de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, explica que la Guardia Urbana ha incrementado los controles a los conductores de VMP ante las crecientes quejas de vecinos cuando circulan a pocos metros, por las aceras y con una elevada velocidad. Asimismo, avanza que a partir de la primera sesión del pacto por la convivencia y el civismo, que tendrá lugar el 17 de septiembre en la Llotja, la Paeria iniciará campañas de sensibilización para promover, entre otros, un buen uso de los patinetes eléctricos.Un integrante de la asociación VMP Lleida reconoce que falta “concienciación y civismo” entre algunos conductores de patinetes, que desconocen la normativa o no la respetan. Por ello, es partidario de que los establecimientos que venden estos vehículos entreguen un tríptico con información básica a los conductores en el momento en que lo compran e insta a los conductores a que se informen también por su cuenta para no cometer infracciones.El portavoz también apunta que, pese a las reformas de calles con fondos europeos, los usuarios de patinetes todavía tienen dificultades para circular por algunas zonas, al tener prohibido circular por las aceras y por calles que no estén limitadas a 30 kilómetros por hora. Por ejemplo, cita la imposibilidad de ir en patinete de forma ‘legal’ hacia Rovira Roure una vez llegan a Ricard Viñes desde Prat de la Riba, porque se acaba el carril bici.

La penalización mínima es de 60 euros, y pueden llegar a los 200

La mayoría de sanciones a conductores de VMP son por no llevar casco, circular por zonas prohibidas o ir dos personas en el patinete. Asimismo, la Urbana ha impuesto 20 por conducirlo un menor de 16 años sin supervisión de un adulto y otras 20 por no obedecer una señal vertical de prohibición. En otros 12 casos, la razón fue conducir de forma negligente; 6 por ir bajo el efecto de las drogas; 5 por no disponer de las luces obligatorias; y 4 por alcoholemia administrativa. Hay otras 71 sanciones de las que la Paeria no ha especificado el motivo.La ordenanza de circulación tipifica las sanciones con diferentes importes. Circular sin casco o llevarlo mal puesto está sancionado con 200 euros, igual que no llevar las luces obligatorias. La multa a los conductores menores de 16 años es de 100 euros, y el importe por ir dos en el mismo vehículo es de 60, igual que por circular por zonas prohibidas o de forma negligente.