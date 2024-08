Pandemia de vertederos urbanos

Contenedores rodeados de bolsas de basura, desperdicios y enseres de todo tipo, muebles, colchones e incluso inodoros o televisores. Este es el paisaje que se encuentran prácticamente a diario los empleados de Ilnet, la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura. Esta situación se repite en múltiples puntos del centro urbano, y también de l’Horta, donde los vertidos de residuos en la vía pública son habituales y generan entre la ciudadanía una sensación de que la ciudad está permanentemente sucia. El presidente del comité de empresa, Antonio Català, reconoce que a veces su trabajo resulta “frustrante” porque recogen toda la basura que han encontrado fuera de los contenedores y dejan la zona limpia, y a las pocas horas vuelve a estar hecha un vertedero. “Hay mucho incivismo”, asegura, y lamenta también la impunidad con la que algunas personas dejan las bolsas de basura en las papeleras, por ejemplo, o vacían una vivienda y dejan todos los muebles en la calle, cuando existe un servicio gratuito de recogida de voluminosos.

Por ello, cree que se deberían sancionar más estos comportamientos, igual que programar acciones de concienciación de la población antes de implantar la recogida puerta a puerta. También admite que la maquinaria de limpieza está “bajo mínimos” y que el servicio se debería “redimensionar”, puesto que la concesión lleva años prorrogada y eso está causando una serie de carencias. No obstante, remarca que “el problema es el incivismo”.Ante esta situación, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Toni Baró, apuesta por aplicar varias soluciones. Por un lado, mejorar las condiciones del contrato del servicio de limpieza y recogida de basura y, por otro, llevar a cabo una campaña transversal que combine acciones educativas (para la prevención), punitivas (aunque matiza que muchas veces las multas no se pagan y así no producen efecto disuasorio) y servicios a la comunidad para los que cometen infracciones.

La Paeria prepara una “gran campaña” para fomentar el civismo

La primera teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana, Espacio Agrario y Sostenibilidad, Begoña Iglesias, afirmó que están preparando una “gran campaña” para fomentar el civismo entre la ciudadanía, de la que por el momento eludió dar detalles. En todo caso, el objetivo es mejorar la situación actual de sensación de falta de limpieza en la ciudad, con bolsas de basura y objetos fuera de los contenedores día sí y día también. De hecho, el ayuntamiento tiene previsto llevar adelante un plan más general para intentar erradicar las conductas incívicas en la ciudad. En concreto sobre el incivismo con los residuos, en noviembre del año pasado puso en marcha una brigada municipal de inspección de basuras, formada por cuatro educadores ambientales y ocho agentes cívicos que detectan y revisan bolsas de basura, cartones, residuos y voluminosos abandonados para encontrar indicios que permitan identificar a los autores de esta conducta. También se encargan de retirar debidamente la basura y de avisar tanto a la Guardia Urbana como al área de Medio Ambiente para que procedan a sancionar estas prácticas, que están tipificadas como infracción por la ordenanza municipal de limpieza viaria. Desde entonces y hasta el pasado abril, había llevado a cabo 73 actuaciones y detectado a cinco posibles infractores. Además, en los primeros cinco meses del año la Urbana identificó a los sospechosos de 9 de los 18 vertidos ilegales de residuos que había localizado en el centro urbano y l’Horta.