La Paeria de Lleida expide 80 certificados de padrón al día por la dejadez de otras administraciones

La Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC) expide en una semana más de cuatrocientos certificados de empadronamiento a ciudadanos que lo solicitan de forma presencial, una media de 80 al día. En concreto, entre los días 19 y 23 de este mes atendió a 980 personas presencialmente (una media de 182 diarias), de las cuales 409 necesitaban este tipo de certificado (casi el 50%) y otras 231 acudieron por otros trámites también relacionados con el padrón. Es decir, 640 atenciones presenciales en una semana para gestiones vinculadas al empadronamiento lo que representa una media de 128 cada día.

La Paeria no proporcionó datos exactos sobre qué administraciones solicitan a esos ciudadanos que aporten este certificado, pero este diario ha podido constatar que en buena parte de los casos es requerido por organismos de la Generalitat o del Estado a la hora de gestionar trámites como, el ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción, cuestiones relacionadas con Extranjería, con la Agencia Tributaria o con la primera expedición del documento nacional de identidad, por ejemplo. En todos esos casos no sería necesario que el interesado acudiera a la OMAC, o solicitara el trámite de forma telemática, si se cumpliera la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entró en vigor en 2016 y que determina que los ciudadanos tienen derecho a no presentar documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración y añade que deberán ser estas las que recaben directamente la documentación a través de consultas online entre ellas. Sin embargo, en la práctica esta normativa no se aplica y son los ciudadanos los que se ven obligados a hacer el trámite.

En este sentido, la teniente de alcalde y edil de Buen Gobierno, Carme Valls afirmó la semana pasada que “hay una mala práctica por parte de otras administraciones, que es la demanda de documentación a la que pueden acceder fácilmente, hecho que satura, en algunas ocasiones, los servicios municipales”. Por ello, instó al resto de administraciones a solicitar a los ciudadanos que aporten solo la documentación a la que no tienen acceso.

Y además de destinar tiempo a tramitar un documento que las otras administraciones pueden conseguir de manera telemática, los ciudadanos deben abonar 6,10 euros por cada certificado de empadronamiento, tal como marca la ordenanza fiscal correspondiente.

El ayuntamiento no facilitó información sobre las tramitaciones de certificados gestionadas online, pero sí de las atenciones telefónicas. En el primer semestre del año, la OMAC efectuó 14.770 atenciones por teléfono por consultas sobre el padrón, las más usuales por el catálogo de trámites (4.224), el estado de expedientes (1.240), incidencias durante el trámite (475) y citas previas (6.750).