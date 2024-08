'Overbooking' en ciclos de FP solo con los inscritos en primera opción

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Varios ciclos de Formacion Profesional (FP) de Lleida tienen ya ‘overbooking’ cuando solo se han asignado a los alumnos que los eligieron en primera opción, como marca la normativa. En toda Catalunya, hay 31.404 preinscritos a la espera de obtener plaza (ver desglose) y la conselleria de Educación no precisó cuántos en Lleida. En el instituto Caparrella, el ciclo con más demanda ha sido el de Mantenimiento de Vehículos, que está al completo y ha tenido que dejar fuera a 60 estudiantes, según indicó la dirección. Añadió que en el de Informática hay un ‘exceso’ de 30, mientras que quedan vacantes en los de Electrónica y Conducción de Vehículos. Asimismo, en el instituto Guindàvols ‘sobran’ 15 preinscritos en el ciclo de Instalaciones Frigoríficas y Climatización.

Directores indicaron que este proceso de matrícula inicialmente solo para los de primera opción y en función de su nota está creando malestar entre las familias, porque no saben si sus hijos acabarán obteniendo plaza. No obstante, apuntaron que algunos de los que escogieron un ciclo en primera preferencia puede que finalmente se matriculen en la universidad, por lo que ‘liberarían’ plazas. De hecho, Educación también apuntó que “no todos los aspirantes que se han preinscrito acaban matriculándose, porque se van a hacer Bachillerato o un grado universitario o se incorporan en el mercado laboral”.

Por otra parte, sindicatos y entidades educativas pidieron ayer a la nueva consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, que se destine el 6% del PIB catalán a la educación pública, reducir las ratios en las aulas, derogar el decreto de plantillas y mejoras laborales para los profesionales. Reclaman que apueste “exclusivamente” por la escuela pública y trabajar para acabar con la segregación.

Más de 31.000 alumnos sin plaza en toda Catalunya

Un total de 31.404 alumnos preinscritos en FP están a la espera de obtener plaza tras no habérseles asignado una entre sus 10 primeras opciones. En concreto, 16.472 solicitantes de grado medio y 14.932 de superior. La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, lamentó en la red X esta situación y afirmó que “nos comprometemos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el próximo curso no se repita”. La diputada de Junts en el Parlament y expresidenta de la Cámara, Anna Erra, cree que “el Govern de ERC arrastró su incompetencia hasta el último minuto”. Educación dice que hay 10.384 vacantes a las que se puede optar del 12 al 16 de septiembre y auguró que previsiblemente aumentarán ya que no todos los asignados se matricularán. Informó de que ha dispuesto un proceso de gestión de vacantes.