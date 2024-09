Una quincena de viviendas del barrio de Ciutat Jardí de Lleida, inundadas cada vez que hay lluvias intensas

Vecinos del barrio de Ciutat Jardí de Lleida denuncian que sufren inundaciones en los bajos de sus viviendas cada vez que ocurren episodios de fuertes lluvias en la ciudad, concentradas en pocos minutos, como los de esta semana. Lo atribuyen a que el colector no puede asumir el crecimiento de esa zona de la ciudad en los últimos años y el agua se desborda. Una afectada explicó que esta semana se han inundado una quincena de casas ubicadas entre la avenida Onze de Setembre con Rovira Roure y remarcó que es la tercera vez que ocurre este año. “Hace 15 días el agua alcanzó los quince centímetros y ayer (por el miércoles), los 30 o 40. Y no es solo que el colector no absorba, es que sale a borbotones el agua fecal hacia la casa”, relató. Añadió que el anterior episodio fue en julio, cuando “el agua llegó a 60 centímetros y, entre otras cosas, tuvimos que cambiar la lavadora y la secadora”. “Y ahora, otra vez las tenemos que tirar”, subrayó, y apuntó que también tuvieron que cambiar la puerta del garaje. Remarcó que, “por su antigüedad, las tuberías son incapaces de asumir el volumen de agua de un barrio cada vez con más viviendas” y lamentó que “el agua puede llegar a la altura de la rodilla, inundando garajes por completo y estropeándolo todo”.

El rebost d’una casa de Ciutat Jardí, completament negat.

Los vecinos señalan que estas inundaciones se repiten cada pocos años, generalmente tras tormentas de verano. “Estamos desesperados”, incidió. Indicó que comunicaron esta situación “a la comunidad de vecinos y a la entidad vecinal de Ciutat Jardí, que informó al ayuntamiento, pero no nos han dado ninguna solución”. Dijo que de forma particular intentan proteger las zonas que se inundan, pero creen que el problema no acabará hasta que no se mejore el colector.

Responsables de Aqualia indicaron que, después de que la Paeria les haya notificado recientemente esta situación, están inspeccionando el colector para saber si hay algún punto donde está obstruido o si el problema es de otro tipoLas lluvias del miércoles también causaron desplomes en un bloque okupado de la calle Pi i Margall, que ya ha sido tapiado, y en el antiguo mercado de la Mariola. Además, se abrió un socavón en avenida del Segre y operarios de Aqualia y la Paeria analizan de dónde provienen las filtraciones.