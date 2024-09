El auge de la FP dispara la inscripción en ciclos que se imparten online

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

En los últimos años, la demanda de Formación Profesional (FP) ha experimentado un auge en Lleida, pero el principal incremento se ha producido en las inscripciones a ciclos formativos impartidos online (básicamente por centros privados). Según datos del ministerio de Educación, en el curso 2022-2023 había en Lleida 14.301 alumnos de ciclos de FP de grado medio en Lleida, de los cuales 4.246 en régimen presencial y 10.055 a distancia, todos en la privada. Cinco cursos antes, eran 6.324 estudiantes, 1.665 a distancia (ninguno en la pública). Esto representa que ahora hay un 126% más de alumnos de ciclos de grado medio y seis veces más de matriculados en los telemàticos (+503%).

En los ciclos de grado superior, el aumento es mucho más acusado al pasar de 7.753 alumnos en Lleida en el curso 2017-2018 a 37.649 en el 2022-2023 (un 385% más, casi por cinco) y los de estudios online, de 3.946 a 34.104, es decir casi nueve veces más (+764%). Esta cifra tan elevada se debe a que el principal centro privado de FP de la capital, Ilerna, tiene matriculados en sus ciclos a estudiantes de todo el Estado con la licencia de Lleida, indicó un responsable del centro.

Las clases en los ciclos formativos, igual que en Bachillerato, no arrancan mañana, sino a partir del día 12 y en la FP aún hay 31.404 alumnos preinscritos e a la espera de obtener plaza tras no habérseles asignado una entre sus diez primeras opciones. En concreto, 16.472 solicitantes de grado medio y 14.932 de superior. Educación asegura que hay 10.384 vacantes a las que se puede optar del 12 al 16 de septiembre y auguró que previsiblemente aumentarán ya que no todos los asignados se acabarán matriculando.

En Lleida, tal como avanzó este diario, varios ciclos de FP tienen ya ‘overbooking’ cuando solo se han asignado a los alumnos que los eligieron en primera opción, como marca la normativa. Por ejemplo, en el instituto Caparrella, el ciclo con más demanda ha sido el de Mantenimiento de Vehículos, que está al completo y ha tenido que dejar fuera a sesenta estudiantes, según indicó la dirección. Añadió que en el de Informática hay un ‘exceso’ de treinta, mientras que quedan vacantes en los de Electrónica y Conducción de Vehículos. Asimismo, en el instituto Guindàvols ‘sobran’ quince preinscritos en el ciclo de Instalaciones Frigoríficas y Climatización.

Uso de móviles prohibido en todos los centros

Los teléfonos móviles están prohibidos este curso tanto en Primaria como en Secundaria para “potenciar la convivencia y minimizar los aspectos disruptivos” en los centros. De hecho, en Lleida de forma mayoritaria los alumnos ya no podían usar estos dispositivos en escuelas e institutos, a no ser que fuera como herramienta en el marco de una actividad pedagógica. En concreto, en Infantil y Primaria la restricción de uso de móviles es absoluta en horario lectivo y en el patio o extraescolares. Si un alumno lo lleva, deberá estar apagado y guardado donde el centro determine. En la ESO, los estudiantes lo llevarán apagado y se guardará en el lugar que el instituto establezca. En actividades lectivas, se podrá permitir en circunstancias excepcionales o por circunstancias personales. En la etapa postobligatoria, solo se usará en actividades de aprendizaje y en horario lo lectivo cada centro regulará su uso.

Lucha contra el abandono escolar y la segregación

La conselleria anunció una dotación de 52 educadores sociales que harán un seguimiento y acompañamiento de los jóvenes que han abandonado los estudios, con el objetivo de que se reincorporen al sistema educativo. Asimismo, por tercer curso se implementarán ‘mochilas económicas’ para alumnos vulnerables, que son dotaciones que reciben los centros para garantizar la igualdad de condiciones de aprendizaje de esos estudiantes. Además, Educación planifica la oferta de grupos en función de la lucha contra la segregación escolar.

Por otra parte, como novedad el departamento pondrá en marcha un plan de desburocratización que tiene como objetivo reducir la carta burocrática del sistema educativo. Así, durante el curso se ofrece rá apoyo y acompañamiento a las direcciones de los centros.