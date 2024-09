Espera eterna para una ambulancia

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“Hoy he salido de mi sesión de radioterapia a las nueve de la mañana, pero no he podido llegar a casa hasta pasadas las 12:30 horas”. Así denuncia una vecina de la ciudad que cada día tiene que esperar entre tres y cuatro horas para que la ambulancia del transporte sanitario programado la recoja del hospital Arnau de Vilanova y la lleve de vuelta a casa al acabar su sesión diaria del tratamiento. La paciente oncológica explica que hace poco más de una semana empezó un tratamiento de 25 días seguidos y “todos los días me he tenido que quedar esperando y pasando frío en la sala de espera de la unidad de Radiología del hospital”. Asegura que la ambulancia siempre es puntual para traerla desde su casa al centro, por lo que no ha llegado tarde a ninguna cita, pero para volver a casa “no ha habido ningún día que no haya tenido que esperar un mínimo de tres horas”, lamenta.

El caso de esta paciente es un ejemplo más que pone de manifiesto el colapso que sufre el servicio de transporte programado (no urgente) de pacientes en ambulancia. La empresa que presta el servicio en Lleida, Ambulàncies Egara, admitió en marzo que “estamos saturados” debido a un “incremento de pacientes que el concurso de transporte no ha sido capaz de asumir”. Entonces, su directora de operaciones, Divina Codina, detalló a este diario que están preparados para asumir a 4.500 usuarios, pero movilizan a unos 7.000.El sindicato CGT, por su parte, sigue manteniendo la huelga parcial e indefinida que inició el 14 de marzo al considerar que “las reducciones de jornada que han obligado a abrir un quinto turno en el servicio urgente y la cincuentena de despidos de trabajadores de Tarragona y Lleida desde finales de 2023 nos han puesto al límite”. La empresa reconoció cuatro despidos en Lleida y afirmó que se incorporarían cuatro personas más, y la CGT lo constata. “Han entrado tres o cuatro compañeros nuevos, pero necesitamos a 40 como mínimo”, añade. Asimismo, el sindicato recuerda que Inspección de Trabajo inició en mayo un procedimiento sancionador contra Egara por no respetar los servicios mínimos establecidos para el paro.Actualmente, el SEM tiene en trámite el concurso del nuevo contrato de las ambulancias.