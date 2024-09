Hasta 3 horas de retraso en trenes de alta velocidad por una nueva incidencia que afecta a Lleida

Al menos seis trenes de alta velocidad llegaron a Lleida ayer con retrasos de hasta 3 horas, a causa del descarrilamiento de un convoy a primera hora de la mañana en Barcelona. La mañana fue caótica en Sants y la estación de Lleida estuvo más llena de lo habitual. La incidencia se resolvió a primera hora de la tarde, cuando se recuperó la normalidad.

Nueva jornada de caos ferroviario y retrasos en estaciones repletas de viajeros que esperaron hasta 3 horas para coger su tren. El leve descarrilamiento de un Euromed a las 6.30 horas cuando salía de las cocheras de Can Tunis, en Barcelona, impidió la salida de los convoyes con origen en la estación de Sants, que se abarrotó de centenares de personas que se encontraron con el servicio interrumpido. En Lleida, la incidencia causó retrasos en al menos seis trenes. Los más demorados fueron los que partían desde Barcelona, en especial el AVE que debía pasar por Lleida a las 9.39 horas con destino a Málaga y no llegó hasta pocos minutos antes de las 12.30 horas.

Otra frecuencia que se vio afectada en la ciudad fue la del AVE de las 9.01 horas con destino a Madrid, que llegó poco antes de las 11.00 horas. El Alvia de las 10.13 horas con destino a Vigo se demoró al menos hasta las 12.30 horas, y los trenes de las 11.01 horas (a Madrid), 11.31 h (a Figueres) y 13.01 h (a Madrid) también sufrieron retrasos leves.

Adif dio por resuelta la incidencia a las 14.30 horas y Protección Civil desactivó la prealerta del plan Ferrocat media hora después. El servicio catalán de emergencias añadió que “los trenes de alta velocidad circulan con retrasos, pero sin nuevas incidencias”. Al respecto, una portavoz de Renfe explicó que a las 17.00 horas todavía “se está normalizando el servicio” y que durante toda la mañana se recolocó a los afectados en servicios comerciales alternativos, como trenes AVE de Barcelona a Madrid para llegar después a Valencia o seis buses para llevar a 90 personas desde la capital catalana a Alicante.

Entre los pasajeros afectados en Lleida había un grupo de amigas que tenían que coger un AVE hacia Sevilla a primera hora de la mañana, pero poco antes de las once todavía estaban en el bar de la estación. “Cuando hemos llegado nos han informado de que una incidencia había parado el tráfico ferroviario y desde entonces que estamos tomando algo, el personal de la estación nos ha ido informando de las novedades, pero la situación es un poco caótica”, reconocieron. Otro viajero que tenía que ir hacia Málaga también tuvo que hacer espera en Lleida, pero no tanto como el resto. “De momento en mi tren han anunciado una demora de media hora, pero visto lo que está ocurriendo con el resto de convoyes me temo lo peor”, dijo con un tono resignado. Asimismo, una leridana que esperó 3 horas para coger el tren hacia Málaga lamentó que hasta pasadas 24 horas no se pueda reclamar el reembolso total del billete por el retraso de más de una hora.

Lourdes y Anna, dos leridanas que viajaban a Madrid: «A armarse de paciencia»

Lourdes y Anna son dos leridanas que tenían que coger un AVE a las nueve de la mañana hacia Madrid. Sin embargo, dos horas después todavía estaban en la estación de Lleida-Pirineus. “Nos han informado que había retrasos por un descarrilamiento y que ya nos irían avisando, solo nos queda armarnos de paciencia, porque el personal de la estación ya va de bólido y hace lo que puede. Por suerte no tenemos que hacer trasbordo”, senalaron.

El Gobierno cesa al presidente de Adif, Ángel Contreras

El ministro de Transportes, Óscar Puente, relevó ayer al presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Ángel Contreras, tras menos de un año en el cargo. Fuentes gubernamentales explicaron que la destitución tiene por objetivo “impulsar la gestión de la empresa” y negaron que tenga relación con la auditoría relacionada con el ‘caso Koldo’. El ya expresidente de Adif tuvo que comparecer en el Senado en el marco de la comisión de investigación por dicho caso, donde aseguró que “nunca había amañado ningún tipo de contrato”. Contreras defendió que su relación con Koldo se limitaba al “plano social” tras la salida del exasesor de José Luis Ábalos del Ministerio a finales de 2022.