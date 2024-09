La Paeria asegura que la MAT desde Alcarràs no cruzará Els Mangraners

El alcalde, Fèlix Larrosa, informó el pasado jueves a la junta vecinal de Els Mangraners que la línea eléctrica de Muy Alta Tensión (MAT) que promueve Rascón Solar procedente de Alcarràs y que inicialmente iba a atravesar Els Mangraners finalmente no cruzará el barrio, sino que irá soterrada por la carretera N-240 hasta la subestación que Endesa tiene en el polígono Neoparc. Así lo aseguraron ayer tanto fuentes municipales como la presidenta de la asociación de vecinos de Els Mangraners, Pilar Sánchez, que recordó que “el proyecto preveía que inicialmente la línea cruzara parte del barrio a través de la calle de L’Albi y presentamos numerosas alegaciones para que fuera soterrada y no pasara cerca de zonas pobladas”. Un argumento que también comparte el gobierno municipal, ya que el año pasado mostró su rechazo a que este tipo de líneas pasen a pocos metros de zonas pobladas y abogó por soterrarlas y aprovechar infraestructuras existentes que no se utilizaran. “Estamos muy agradecidos de que el ayuntamiento se haya puesto de nuestro lado, gracias a la presión de todos hemos logrado que modifiquen el trazado”, dijo Sánchez.

Cabe recordar que inicialmente esta línea MAT iba a ir soterrada por la N-240. Sin embargo, en junio de 2023 la asociación de vecinos de Mangraners denunció que se había modificado el proyecto para que cruzara la calle de L’Albi, lo que provocó un alud de alegaciones por parte de los vecinos y varias manifestaciones pidiendo la paralización del proyecto.Además de en Mangraners, en l’Horta y varios municipios del Segrià hay proyectos para hacer líneas MAT que la mayoría de los vecinos rechaza.

Mediación para alcanzar un consenso sobre el crematorio

El gobierno municipal está llevando a cabo una mediación entre los vecinos y la funeraria La Lleidatana para buscar una solución consensuada al proyecto para construir un nuevo crematorio en un solar entre la N-240 y la calle Almería y que la mayoría de vecinos del barrio rechaza por su proximidad a zonas pobladas. Tanto la presidenta vecinal, Pilar Sánchez, como el gobierno municipal se limitaron a asegurar que, por el momento, “las negociaciones van por buen camino”.