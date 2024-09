El entrenador acusado de acosar menores en Lleida pedía fotografías a las jugadoras para ser titulares

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Lleida que decretó el sábado el ingreso en prisión preventiva del joven entrenador de fútbol base acusado de acosar sexualmente a menores de edad asegura que, las primeras diligencias, apuntan a que tiene un instinto de “depredador sexual” y que podría haber más víctimas.

Entre las razones para basar su decisión, la magistrada señala que el joven, de 21 años, ya admitió en otra causa judicial, abierta en 2022 y que, según fuentes próximas, cuenta con la conformidad del acusado, por hechos casi idénticos cuando era entrenador del Balàfia.

Según el auto de la jueza, en la presente causa, los agentes de los Mossos d’Esquadra han localizado 140.000 fotos y vídeos en los dispositivos del acusado, entre ellos imágenes de pornografía infantil así como fotos de menores enseñando sus torsos o partes íntimas.

Asimismo, recuerda las denuncias de las víctimas, de 15 años, en las que señalan que su entrenador les hacía ofrecimientos de carácter sexual y que les pedía que le enviaran fotos. Según la denuncia, a uno le pidió una foto para ser titular en un partido y, al negarse, solo jugó 10 minutos; a otro lo espió mientras se duchaba durante un torneo y que también ofreció 5 euros a cambio de una fotografía desnudo.

LAS CLAVES