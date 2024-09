Una pulsera controla los kilos de fruta que recoge al día cada trabajador en el campo

La empresa RawData, del leridano Albert Duaigües (de Juncosa), ha diseñado un sistema innovador que permite contabilizar los kilos de fruta que recoge cada día cada trabajador en las explotaciones agrarias y mejorar su productividad. Duaigües explica que los operarios llevan una pulsera NFT que acercan a un móvil cada vez que descargan en el palet un cubo con la fruta que han recolectado y al final de la jornada se puede saber cuál ha llevado más fruta al palet y el empresario puede premiar económicamente a los mejores. Remarca que con ese sistema se logra aumentar entre un 20% y un 30% la producción, señala que no es necesario una conexión a internet y detalla que ya lo utilizan una quincena de empresas de Lleida, el resto de Catalunya, Valencia y Murcia.

RawData es una de las setenta empresas y emprendedores que participarán en la primera edición de AgriFood Next el día 26, en el marco de la Fira de Sant Miquel. La iniciativa, impulsada por Link Up, conecta y eleva, en colaboración con Fira de Lleida, consiste en un encuentro de startups y empresas que presentarán sus proyectos para el sector agroalimentario, y de inversores. El objetivo es “fomentar la conexión para crear un ecosistema sólido que impulse la innovación y el desarrollo en el territorio”, indica Jordi Bernat, de Link Up. Oriol Oró, director de la Fira de Lleida, señala que este evento se alinea con la estrategia de potenciar la emprendeduría, la innovación y las nuevas tecnologías. AgriFood Next, que contará con unos 150 asistentes, ha programado charlas, debates e intervenciones de startups en el estand de Link Up en Sant Miquel y después un After Party en LoCowork (Miquel de Batllori, 81-83), con un networking y una cena.

Por otra parte, ayer comenzó en el Parc Agrobiotech la segunda edición de Emprèn BIO 4.0, un proyecto de preaceleración de startups de base tecnológica en el ámbito de la bioeconomía, liderado por la Paeria, Eurecat, el CEEILleida y la Universitat de Lleida (UdL). El programa prevé un total de 101 horas de formación y mentorías individualizadas para acompañar a nuevos proyectos empresariales vinculados a la bioeconomía y su cadena de valor.