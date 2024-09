El entrenador encarcelado por acosar sexualmente a menores pide la libertad

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La defensa del entrenador de fútbol base encarcelado de forma preventiva el pasado sábado acusado de acosar sexualmente a dos menores de edad a través de las redes sociales solicitó ayer al Juzgado de Instrucción 3 de Lleida su puesta en libertad al señalar que no hay riesgo de fuga ni indicios suficientes de delito. En su escrito, el abogado Joan Argilés señala que no hay pruebas de que el joven, de 21 años, le pidiera a las víctimas fotografías de sus partes íntimas o de sus torsos desnudos y que no hay ninguna foto de las partes íntimas de ningún deportista. Admite que en su móvil encontraron fotos de TikTok “que podríamos haber recibido cualquiera” y duda de su origen.

En sus alegaciones, la defensa señala que el investigado “ha sido colaborador en todo, dejando desde el principio su móvil y su ordenador” y que las conversaciones entre su representado y los menores “no tienen peso para sacar una conclusión de indicios racionales de delito”. Asimismo, insiste en que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, por lo que solicita su libertad con medidas preventivas. Como avanzó SEGRE, el investigado, detenido el pasado jueves, ya fue arrestado en 2022 por hechos casi idénticos cuando era entrenador del Balàfia y admitió los hechos. Posteriormente ha pertenecido a la UE Gardeny –donde ocurrieron los últimos hechos– y al FiF –donde comenzó a entrenar hace tres semanas–. En 2022 contra el investigado se presentaron tres denuncias y en noviembre del año pasado pactó una condena de un año y medio de cárcel. Este acuerdo debía ratificarse en un juicio que aún no tiene fecha, por lo que, pese a confesar los hechos, no le consten antecedentes judiciales.