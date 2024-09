Once años de prisión por abusar de su hijastra durante una década

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condena a 11 años de prisión a un hombre por abusar de manera continuada de su hijastra cuando esta era menor de edad y durante más de una década. Rechaza así el recurso presentado por la defensa y confirma la pena impuesta por la Audiencia de Lleida tras el juicio que se celebró en octubre de 2023. El TSJC rechaza la solicitud de la defensa de rebajar la condena aplicando las atenuantes de confesión y trastorno psicológico, así como que desconocía la gravedad de su conducta. En su sentencia, el tribunal señala como probado que los abusos comenzaron cuando la menor tenía entre 6 y 7 años y que finalizaron cuando tenía entre 16 y 17, que los denunció. El condenado era la pareja de la madre de la víctima y convivieron en varias localidades leridanas también junto al hijo del hombre.

En el recurso, la defensa alegaba desconocimiento por parte del acusado, que llegó a reconocer los hechos, aunque de forma parcial, según la sentencia. Al respecto, el TSJC dice que “es entendible para cualquier persona que no se pueden tocar partes íntimas del cuerpo de una menor y no se le pueden introducir los dedos en la vagina” y que precisamente este hecho no lo admitió porque sabía que era el más grave. Por ese motivo también rechaza aplicarle la atenuante de confesión, al señalar que su reconocimiento “ha sido parcial, confuso, ambiguo y poco preciso”. Asimismo, tampoco le aplica la atenuante de dilaciones indebidas y recuerda a la defensa que la ley del “solo sí es sí” contempla la misma pena para este caso, que es la mínima, de 11 años de prisión. En el fallo, el tribunal señala que había pruebas suficientes para confirmar los hechos, como la declaración de la víctima, de testigos y los agentes de los Mossos. En el juicio, la víctima declaró que “yo era pequeña y hacía lo que él me pedía” mientras que una agente señaló que “se había acostumbrado tanto a los abusos que los había normalizado”. Además de la prisión, confirma la atenuante de reparación del daño y 12 años de libertad vigilada. También deberá indemnizar a la joven con 40.000 euros. La sentencia puede recurrise ante el Supremo.