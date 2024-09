Una vecina de l'Horta lleva dos meses sin recibir el correo

Una vecina de la partida de Malgovern de l’Horta ha denunciado que lleva más de dos meses sin recibir correspondencia y que, cuando fue a buscarla a las oficinas centrales de Correos en Lleida, no la tenían. “Llevo desde mediados de julio sin recibir ninguna carta ni paquete de Correos a pesar de que llevo semanas esperando que me llegue toda mi documentación, ya que a principios de verano me robaron la cartera y todavía no me ha llegado nada”, lamenta Mercé Ruiz, cuya sorpresa fue cuando descubrió que en las oficinas de la compañía de la calle Segovia tampoco tenían su correo. “Nadie sabía nada de mi casa ni de mi correspondencia, por lo que presenté una queja formal denunciando esta situación porque me parece totalmente surrealista, una cosa es que no me llegue el correo al día, pero otra es que tarden más de dos meses y cuando la pida no sepan dónde está”, critica la vecina, que lamenta que esta situación se debe a la falta de personal de Correos. “No tienen sustitutos, es así de simple, el que hacía mi partida debe estar de baja o de vacaciones y estas cosas no las cubren desde hace tiempo ya”, afirma.

Esta situación no afecta solo a Ruiz, ya que muchos vecinos de l’Horta sufren demoras importantes a la hora de recibir el correo, especialmente en verano. De hecho, tal y como informó este diario, a mediados de julio más de un millar de vecinos de l’Horta llevaban tres semanas sin recibir su correspondencia porque Correos no cubría las bajas de sus carteros. Un hecho que también han denunciado sindicatos como CCOO, que en su momento aseguró que esta problemática afectaba a toda la provincia y que el déficit de trabajadores “es generalizado, la situación es insostenible”. Este diario intentó ayer contactar con Correos para conocer su versión y saber si tomarían medidas para revertir esta situación, pero no recibió respuesta.