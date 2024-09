El culebrón del Camí del Riu de Lleida

El 9 de septiembre un centenar de personas se concentraron en el Camí del Riu para denunciar que la propietaria de una finca situada entre la Mitjana y el molino de Picabaix no permite el derecho de paso y ha cortado el camino con troncos y un cartel de prohibido el paso. Un bloqueo que se remonta al 2021, cuando entró en servicio este camino, ya que la titular de la finca, Mercè Llovera, asegura que la servidumbre de paso del Camí del Riu original no afecta a su terreno, sino a unos metros más abajo, junto al río Segre, y que así sale reflejado en el Catastro. Por su parte, el ayuntamiento ha pedido esta semana a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que es la que gestiona las riberas de los ríos catalanes, que le encargue la protección y el mantenimiento del derecho de paso del Camí del Riu. Por otro lado, la Organización de Vecinos de Pardinyes (Orvepard), reclama a Llovera que respete la servidumbre de paso, mientras que el Centro Excursionista da la razón a esta vecina de que, históricamente, el Camí del Riu pasaba junto al río, pero que el actual “es más bonito, accesible y vale la pena mantenerlo”. El caso también llegó al juzgado de lo contencioso administrativo, que desestimó su tramitación por motivos formales. Por todo ello, este culebrón todavía está lejos de resolverse, sea por la vía del diálogo o de la imposición.

La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, dice que “hasta ahora la Paeria no ha tomado partido en este caso porque el Camí del Riu no es competencia nuestra, sino del ACA, pero si nos delega competencias nos permitiría hacer valer el derecho de paso y actuar”. Recuerda que “este caso ha ido al tribunal de lo contencioso-administrativo 3 veces y en todos se ha desestimado por defectos de forma o porque el juez ha solicitado información a la dueña que no ha recibido dentro del plazo”, pero confía que si el ACA les autoriza a ello puedan mediar con la titular o hacer valer el derecho de paso. “No deja de sorprender que todos los propietarios de las fincas por donde pasa el Camí hayan aceptado la servidumbre de paso menos ella”, concluye.Una versión muy diferente da Llovera, que acusa a la Paeria y al ACA de “acoso”. Recuerda que “en 2021 se presentó en mi casa alguien del ayuntamiento para decirme que firmara un papel para permitir el derecho de paso y le dije que no, que la servidumbre está tres metros más abajo de mi finca, que es donde pasaba el Camí del Riu en los años 50 y así lo he demostrado con documentos del Catastro”. Remarca que “he vivido aquí toda mi vida y está bien que la gente vaya por el Camí del Riu, pero que lo haga por su trazado original y no entre en mi propiedad y pisotee mis cultivos o dañe mis propiedades, porque ya he tenido que cambiar el cartel de prohibido el paso 8 veces y me han insultado y agredido y lo he denunciado”. También critica que la Paeria y el ACA “no han querido sentarse a hablar en ningún momento, no quieren escuchar mis argumentos y me hacen quedar como la mala”.

El presidente de Orvepard, Joan Torné, discrepa de Llovera y asegura que “hay un derecho de paso como lo había hace 60 años, la propietaria puede decir lo que quiera, pero siempre ha sido así este camino y cerrarlo no tiene sentido”. No lo ve igual Joan Ramon Segura, del Centre Excursionista, que recuerda que “es cierto que en los años 40 y 50 el Camí del Riu no pasaba por dónde lo hace ahora, sino que iba más pegado al río”. Segura dice que “la Paeria consideró que el camino tendría este recorrido porque es más bonito y accesible y considero que se debería conservar”. Añade que “no mantienen el camino histórico, pero sí el que ofrece unas mejores vistas y su conveniencia es idónea, pero es una lástima que el tema se encuentre en este punto, pero esto va para largo”.