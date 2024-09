La tasa de aprobados de las mujeres en la Universitat de Lleida, 9,5 puntos más que los hombres

Las estudiantes de grado de la Universitat de Lleida (UdL) aprueban más que sus homólogos masculinos, en concreto un 86,9% frente a un 77,4%, respectivamente (9,5 puntos más) y también un porcentaje mayor termina la carrera en el tiempo teórico previsto (un 49,9% y un 36,5%, 13,5 puntos más), según refleja un informe de la Fundación CYD.

Las chicas de la Universitat de Lleida (UdL) aprueban más que los chicos y, además, un porcentaje mayor de ellas acaba los estudios en el tiempo previsto, mientras que ellos tardan más. Así lo refleja el informe “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024” de la Fundación CYD. En concreto, indica que la tasa de rendimiento (el porcentaje entre los créditos aprobados y los matriculados) es del 86,9% entre las mujeres que estudian grados en la UdL, mientras que la de los hombres se queda en el 77,4%. Esto supone una diferencia de 9,5 puntos porcentuales, cifra similar a la de la Universitat de Girona (9,4 puntos) y algo inferior a la de la Rovira i Virgili de Tarragona (9,8). La tasa media de rendimiento en el global de la UdL es de 82,9%, más baja que la media de las universidades catalanas, que es del 84,4%

La distancia es aún mayor en la tasa de idoneidad,el porcentaje de estudiantado que finaliza la titulación en el tiempo teórico previsto. La de los hombres de la UdL es del 36,5% y la de las mujeres alcanza el 49,9%, una diferencia de 13,4 puntos porcentuales. En el conjunto de la UdL es del 44,6%, o lo que es lo mismo, menos de la mitad de los estudiantes acaba la carrera en el tiempo previsto (los grados son de cuatro años), índice menor que la media de las universidades de Catalunya, un 46,9%. No obstante, los mejores resultados académicos de las mujeres no tienen aún una correspondencia directa con el porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos en empresas y organismos, ni en Lleida ni a nivel general, ya que no pasan del 40%.El decano de la facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social, Davir Aguilar, indicó que, sociológicamente, las mujeres suelen ser más constantes y tienen más en cuenta su perspectiva académica, actitud que repercute en su rendimiento. La directora de la Escuela Politécnica Superior, Magda Valls, opinó que en el caso de las ingenierías las mujeres llegan después de haber meditado mucho su decisión y muy bien preparadas para tener la confianza de poder llevar adelante la titulación. Asimismo, Anna Casanovas, decana de Medicina, una carreras de las más feminizadas de la UdL, argumentó que las mujeres acostumbran a llevar el trabajo más al día que sus compañeros, pero matizó que estos estudios requieren una nota de acceso tan elevada que el rendimiento es alto en general.

Los rectores piden más becas para que nadie quede excluido

La presidenta del Consejo de Rectores de las Universidades Españolas, Eva Alcón, defendió ayer en Zaragoza en la inauguración oficial del curso 2024-2025 que la universidad es un “ascensor social” y reclamó un incremento de las becas y otras medidas para que nadie quede excluido de la universidad por razones económicas. La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, afirmó que la universidad genera ciudadanos “más libres y responsables”, recordó que este año comienza a aplicarse la ley Orgánica del Sistema Universitario y apuntó que este curso habrá más estudiantes que nunca, 1.800.000 en todo el Estado, lo que “demuestra que sigue creciendo el prestigio social de la universidad”.